Avacon: 100.000 Photovoltaik-Anlagen am Netz

Foto: Avacon Andreas Lücke (Geschäftsführer der Netzgesellschaft Hildesheimer Land), Marten Bunnemann (Avacon-Vorstandsvorsitzender), Frank Lorenz (stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Harsum), Judith Pulvermüller, Christian Pulvermüller, Martin Komander (Geschäftsführer der Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim) und Bernd Lynack (Landrat des Landkreises Hildesheim) weihen die Photovoltaik-Anlage symbolisch ein (vlnr).

In Harsum im Landkreis Hildesheim ist die 100.000ste Photovoltaik-Anlage an das Netz des Netzbetreibers Avacon gegangen. Im Avacon-Netzgebiet wird mehr Strom aus erneuerbaren Energien eingespeist, als Haushalte und Unternehmen insgesamt an Strom verbrauchen.

Der Netzbetreiber Avacon hat die 100.000ste Photovoltaik-Anlage an sein Netz angeschlossen. Die Solaranlage befindet sich Harsum im Landkreis Hildesheim auf dem Dach der Familie Pulvermüller und kann künftig bis zu 13,2 Kilowatt Solarstrom produzieren. „Diese Anlage steht für das beeindruckende Engagement der Menschen in unserem Netzgebiet, die Energiewende aktiv voranzutreiben. Allein im vergangenen Jahr haben wir rund 44.000 Erneuerbare-Energien-Anlagen ans Netz gebracht. Sieben Mal so viele wie noch vor drei Jahren“, sagt Avacon-Vorstandsvorsitzender Marten Bunnemann. „Die stark gestiegene Zahl von Anschlussanfragen ist für uns ein klares Zeichen des Erfolgs. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, haben wir unsere Prozesse in den letzten Jahren deutlich verbessert und werden auch weiterhin alles daransetzen, die Anschlussbegehren schnell und effizient zu bearbeiten.“ Rekordeinspeisungen der Erneuerbaren im Avacon-Netzgebiet Im Avacon-Netzgebiet, das weite Teile Niedersachsens, Sachsen-Anhalts und Hessens umfasst, konnte man rechnerisch im vergangenen Jahr 230 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbarer Energien decken. Denn die 13.740 Megawattstunden Strom, die Erneuerbare-Energien-Anlagen eingespeist haben, sind mehr als alle Haushalte und Unternehmen im Netzgebiet das ganze Jahr über benötigt haben. Zum Vergleich: Deutschlandweit lag die Grünstromquote im Jahr 2023 bei rund 55 Prozent. Auch für die kommenden Jahre rechnet der Netzbetreiber mit einer weiter steigenden Dynamik im Bereich im Bereich der Erneuerbaren. Chance und Herausforderung zugleich, wie Bunnemann betont: „Das Verteilnetz spielt bei der Einspeisung erneuerbarer Energien eine herausragende Rolle. Rund 95 Prozent der Anlagen sind hier angeschlossen. Um die dafür notwendige Infrastruktur zu schaffen, investieren wir auf allen Spannungsebenen kontinuierlich in den Ausbau, die Modernisierung und die Digitalisierung unserer Netzinfrastruktur.“ Zudem weist Andreas Lücke, Geschäftsführer der Netzgesellschaft Hildesheimer Land, auf die technischen Fortschritte und Herausforderungen hin, die mit dem Anschluss so vieler dezentraler Anlagen verbunden sind: „Der Ausbau der erneuerbaren Energien stellt hohe Anforderungen an die Netzstabilität und die Flexibilität unserer Infrastruktur. Wir arbeiten intensiv daran, diese Herausforderungen zu meistern und eine reibungslose Integration der erneuerbaren Energien sicherzustellen.“ Avacon: 100.000ste Photovoltaik-Anlage nur ein Etappenziel auf Weg zur klimaneutralen Energieversorgung Martin Komander, Geschäftsführer der gemeinnützigen Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim, ergänzt: „Die Energiewende ist eine große Gemeinschaftsaufgabe. Nur wenn Politik, Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger an einem Strang ziehen, können wir die ehrgeizigen Klimaziele im Landkreis Hildesheim und darüber hinaus erreichen. Die heutige Inbetriebnahme ist ein deutliches Zeichen dafür, dass wir gemeinsam erfolgreich sind.“ Eine Einschätzung, die auch der Netzbetreiber Avacon teilt. Denn die 100.000ste Photovoltaik-Anlage sei nur ein Etappenziel auf dem Weg zu einer klimaneutralen Energieversorgung. Für den weiteren Weg, so Bunnemann, brauche es eine breite gesellschaftliche Akzeptanz der Energiewende und Menschen wie die Pulvermüllers aus Harsum, die sich aktiv für die Energiewende engagieren. Echtzeitzahlen zur Stromerzeugung aus Sonne, Wind und Biogas sowie zum Verbrauch stellt das Unternehmen im Avacon Energiemonitor für eine Reihe von Gemeinden online. Der Energiemonitor ist unter diesem Link zu finden. Quelle: Avacon | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH