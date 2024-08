Gridparity installiert Photovoltaik-Carport für Freizeitbad Aquafun

Das Freizeitbad Aquafun in Soest hat Photovoltaik-Carports mit einer Gesamtleistung von 202 kW erhalten. Die Anlage soll den Strombedarf des Freizeitbads reduzieren und gleichzeitig den CO2-Fußabdruck des Bades verringern.

Das Team der Gridparity AG hat vergangene Woche beim Freizeitbad Aquafun in Soest Photovoltaik-Carports mit einer Gesamtleistung von 202 kW installiert. Die Solaranlage überdacht 72 Stellplätze und bietet den Badegästen willkommenen Schatten. Selbst an heißen Sommertagen bleiben die Temperaturen unter den PV-Carports angenehm, was den Komfort für die Badegäste erheblich steigert und die Gefahr einer Überhitzung der Fahrzeuge minimiert. Zudem sollen die PV-Module und die weißen Holzbalken aus Leimbindern den Parkplatz vor dem Erlebnisbad aufwerten.

„Eine vergleichbare Anlage in Plettenberg hat mir die spannende Möglichkeit aufgezeigt. Jetzt haben wir zwei große Parkstreifen mit der Lösung von Gridparity überdacht. Die Badegäste freut der schattige Parkplatz, und uns freut die Einsparung bei den Stromkosten durch die Eigennutzung“, sagt Timo Schirmer, Geschäftsführer des Aquafun-Bades in Soest. Die neue Anlage soll durch die erzeugte Solarenergie dazu beitragen, den Strombedarf des Freizeitbads deutlich zu reduzieren und gleichzeitig den CO 2 -Fußabdruck des Freizeitbades zu verringern. Die installierten PV-Carports vor dem Freizeitbad produzieren rund 187.000 kWh Solarstrom im Jahr und sparen somit rund 80.000 kg CO 2 pro Jahr ein.

Bei der Installation setzt das Unternehmen auf Schraubfundamente. Dies hat laut Gridparity den großen Vorteil, dass man bestehende Parkplätze nicht für längere Zeit sperren muss. In Soest hat man entsprechende Auszugstests mit einer Zugkraft von 3 Tonnen durchgeführt, welche die Schraubanker erfolgreich bestanden haben.

Gridparity-Team: 532 Photovoltaik-Module in sechs Tagen installiert

Eine weitere Solaranlage hat das Team von Gridparity in Zusammenarbeit mit der Stuttgarter Mondayvision im Neubaugebiet Neufra bei Riedlingen des Projektwicklers Beller aufgestellt. Gefordert war das Team hier, weil eine rasche Installation der über 220 kW großen Solaranlage auf dem Dach gefordert war. Da der Bau sich verzögert hatte, standen nur maximal 14 Tage zur Verfügung. Trotz der Komplexität und Größe der Anlage gelang es dem Montageteam die Installation innerhalb von nur sechs Tagen abzuschließen. Dabei musste es zusätzlich zu den 532 PV-Modulen auch fast 8.000 Meter Kabel aufgeteilt in 28 Strings verlegen.

Quelle: Gridparity | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH