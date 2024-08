Eon-Umfrage: Millennials haben größtes Interesse an Balkonkraftwerk

Laut einer Eon-Umfrage haben Menschen im Alter von 25 bis 44 Jahren kleine Solaranlagen überdurchschnittlich häufig installiert. Wer mietet, nutzt bislang kaum Balkonkraftwerke.

Die sogenannten Millennials, also die Altersgruppe der Geburtenjahrgänge zwischen etwa 1980 und 2000, zeigen überdurchschnittlich großes Interesse an einem Balkonkraftwerk. Das belegt eine Umfrage des Energieanbieters Eon, die das Marktforschungsunternehmen Yougov durchgeführt hat. Dabei erhalten darin Solaranlagen insgesamt als Form erneuerbarer Energien hohe Zustimmungswerte.

„Mehr als elf Prozent der Millennials geben an, bereits ein Balkonkraftwerk installiert zu haben, der bundesweite Durchschnitt liegt bei sieben Prozent. Auch bei den Planungen ist die Altersgruppe der 25- bis 44-Jährigen mit 27,1 Prozent vorne“, sagt Philipp Klenner, in der Geschäftsführung von Eon Energie Deutschland verantwortlich für Kundenlösungen wie Photovoltaik. „Unabhängig von der Altersgruppe lautet die wichtige Botschaft: Auch kleinere Investitionen in die Energiewende rentieren sich, denn ein Balkonkraftwerk kann sich unseren Berechnungen zufolge bereits nach drei bis sechs Jahren amortisieren. Auch die ‚große‘ Version, die Aufdach-Solaranlage, lohnt sich. Wenn es etwa um die Frage des Heizungstauschs geht, kann das Duo aus Photovoltaik-Anlage und Wärmepumpe im Vergleich zu einer neuen Gasheizung für eine deutlich schnellere finanzielle Rentabilität sorgen.“

Eon: Fast zwei Drittel sehen Photovoltaik-Anlagen als „unerlässlich“ an

Den Umfrageergebnissen zufolge sieht die Bevölkerung in Photovoltaik-Anlagen insgesamt eine sehr wichtige Form erneuerbarer Energien. Dabei stimmen fast zwei Drittel (61,9 Prozent) der 5.000 Befragten aus der Gesamtbevölkerung der Aussage zu: Photovoltaik-Anlagen auf Eigenheimen seien für die Energiewelt der Zukunft unerlässlich. Mit „weiß nicht / keine Angabe“ antworteten 18,4 Prozent. „Stimme eher / überhaupt nicht zu“ sagten 19,7 Prozent. Auch hier gibt es bei den Millennials besonders hohe Zustimmungswerte (64,1 Prozent); aber auch die Altersgruppen darüber sehen das Thema Solar deutlich mehrheitlich positiv (45 bis 54: 60,3 Prozent, 55+: 64,3 Prozent). In der Altersgruppe 18 bis 24 Jahre stimmen der Aussage 48 Prozent zu.

Die Beliebtheit von Balkonkraftwerken dürfte den Ergebnissen zufolge indes künftig noch zunehmen. Nach ihren Plänen gefragt, geben bundesweit 17,3 Prozent der Umfrageteilnehmer:innen an, in den kommenden zwölf Monaten eine solche Anlage installieren zu wollen (25- bis 44-Jährige: 27,1 Prozent). Zum Vergleich: Die jeweils jüngeren und älteren Befragtengruppen haben im Vergleich seltener konkrete Pläne (18 bis 24 Jahre: 19,8 Prozent, 45 bis 54 Jahre: 14 Prozent, 55 Jahre und älter: 11,2 Prozent). Tipps zum Umgang mit Stecker-Solargeräten hat kürzlich der TÜV veröffentlicht.

Mieter nutzen bislang seltener Balkonkraftwerke

Laut der Yougov-Erhebung sind Balkonkraftwerke bislang unter relativ wenigen Mieterinnen und Mietern verbreitet. Lediglich 2,5 Prozent der Befragten ohne Wohneigentum geben an, eine solche Anlage zu nutzen. Die politischen Erleichterungen der vergangenen Wochen und der unkompliziertere Einstieg in die kleine, persönliche Energiewende könnten daran nach Einschätzung von Eon künftig etwas ändern.

Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der Yougov Deutschland GmbH, an der 5.000 Personen zwischen dem 15. und 22. Mai 2024 teilnahmen. Dabei haben die Meinungsforscher:innen die Ergebnisse gewichtet und diese sollen repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren sein.

Quelle: Eon | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH