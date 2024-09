Matthias Boxberger neuer CEO der Avacon AG

Regionalversorgrer Avacon hat einen neuen CEO. Matthias Boxberger folgt auf Marten Bunnemann.

Zum 1. September 2024 hat Matthias Boxberger das Ressort Finanzen und den Vorstandsvorsitz der Avacon AG übernommen. Das teilte der Regionalversorger mit. Er folgt damit Marten Bunnemann, der zeitgleich nach fast sieben Jahren an der Spitze des Unternehmens als CEO in die E.ON Energy Infrastructure Solutions GmbH in Essen wechselt.

„Ich freue mich darauf, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Avacon-Gruppe die Energie- und Wärmewende im Schulterschluss mit unseren Partnern weiter voran zu bringen.“, sagte Boxberger zur Aufnahme seiner neuen Tätigkeit. „Unser Anspruch ist, die Energie- und Wärmewende mit Augenmaß, sicher und verlässlich voranzubringen, Machbarkeit wie Bezahlbarkeit im Blick zu behalten und dazu sowohl bewährte als auch innovative, mutige Lösungen einzubringen und erfolgreich umzusetzen.“ Das Unternehmen ist zusammen mit der Hansewerk auch in der Wasserstoffproduktion aktiv.

Mit der Übernahme des Vorstandsvorsitzes übernimmt Boxberger auch Aufsichtsratsmandate bei Energieunternehmen in Norddeutschland, unter anderem bei LandE/LSW (Wolfsburg), SVO (Celle) und WEVG (Salzgitter), den Städtischen Werken Magdeburg (SWM), und der Überlandwerk Leinetal (Gronau). „Ich bin überzeugt davon, dass eine enge Zusammenarbeit mit kommunalen Partnern immer wichtiger wird, um die Herausforderungen der Energiewende insbesondere in den Bereichen Netzausbau und Kommunale Wärmewende zu meistern“, betonte Boxberger im Hinblick auf seine künftige Gremienarbeit.

Matthias Boxberger wurde 1966 in Düsseldorf geboren. An der Technischen Universität Darmstadt studierte er Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Elektrotechnik. Seit 1994 hat er verschiedene Aufgaben und Verantwortlichkeiten in Unternehmen und Verbänden der Energiewirtschaft in Deutschland übernommen, seine Tätigkeitsschwerpunkte lagen dabei im Bereich der Energienetze. Ab 2011 war Matthias Boxberger im Vorstand der HanseWerk AG in Norddeutschland tätig, seit 2013 als Vorstandsvorsitzender und Ressortvorstand Technik sowie als Aufsichtsratsvorsitzender der Schleswig-Holstein Netz AG.

