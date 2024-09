Doric nimmt Solarpark in Thüringen mit 9,6 Megawatt in Betrieb

Die Quadrodo-Tochter Doric hat zusammen mit IB Vogt einen knapp 10 MW starken PV-Park in Thüringen gebaut. Beteiligen können sich Investoren.

Das Investmenthaus Quadrodo hat über die Tochter Doric Green Power GmbH & Co. KG einen Solarpark in Thüringen in Betrieb genommen. Wie das Berliner Unternehmen mitteilte, befindet sich die Anlage in der Gemeinde Niederorschel im Ortsteil Gerterode. Die offizielle Abnahme der Anlage fand am 30. August 2024 statt. Auf einer Fläche von 8,4 Hektar hat Doric für den Solarpark insgesamt 16.900 Solarmodule und 32 Wechselrichter installieren lassen. Die Spitzenleistung liege bei 9.600 Kilowatt (kWp).

Quadrodo hat das Vorhaben gemeinsam mit dem Berliner Entwickler IB Vogt realisiert. Jenes Unternehmen hatte zuletzt den Bau eines 90 MW-Parks in Spanien vermeldet, dessen Strom es über eine virtuelle Lieferung (PPA) an ein Industrieunternehmen vermarktet.

„Der Solarpark in Niederorschel ist nur der Anfang einer Reihe von Projekten in Thüringen, um die Region nachhaltig zu stärken und die Energiewende voranzutreiben,“ so Tobias Reber, Leiter des Portfoliomanagements Erneuerbare Energien bei Doric.

Die Doric Green Power GmbH & Co KG ist zudem in vier weitere Photovoltaikanlagen an verschiedenen Standorten in Deutschland investiert. Daran können und sollen sich Investoren beteiligen.

Quelle: Quadrodo | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH