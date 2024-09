Kooperation für mehr Geothermie in Niedersachsen

In Niedersachsen haben zwei auf die Geothermie spezialisierte Unternehmen eine Kooperation unterzeichnet. Der Landesverband der erneuerbaren Energien sieht viel Potenzial für die Wärmewende in Niedersachsen.

Die Geothermie bietet in Niedersachsen grundsätzlich gute Optionen für die Wärmegewinnung. Die Norddeutsche Erdwärme Gewinnungsgesellschaft (NDEWG) und das auf geothermische Kreislauftechnologie spezialisierte Unternehmen Eavor wollen diese nun verstärkt nutzen. Dazu haben sie eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die den Einsatz verschiedener Geothermie-Technologien in einem gemeinsamen Erlaubnisfeld ermöglicht. Das teilte der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) Niedersachsen-Bremen mit. Diese sogenannte geologische Stockwerkslösung stelle einen bedeutenden Schritt für die Weiterentwicklung der Erdwärmenutzung in Deutschland dar. Sie leiste ferner einen entscheidenden Beitrag zur Wärmewende im Raum Hannover.

Joost Kuhlenkamp, Experte für Wärmeerzeugung beim LEE, äußerte sich zu den anfänglichen Herausforderungen bei der Umsetzung solcher Projekte. „Wir begrüßen es sehr, dass die Wärmewende hier in Niedersachsen mit modernster Technik realisiert wird und dass sowohl der lokale Energieversorger als auch die Kommunen aktiv eingebunden sind. Allerdings stehen solche Vorhaben vor erheblichen technischen und finanziellen Herausforderungen.“

Anschubförderung für 3D-Seismik

Der LEE plädiert dafür, dass das Land insbesondere die notwendige 3D-Seismik fördert, um das Explorationsrisiko für die Unternehmen frühzeitig abzumildern. Eine solche Absicherung, die derzeit weder vom Bund noch vom Land gewährt wird, könnte aus Sicht des Verbandes den entscheidenden Impuls für zahlreiche weitere Projekte geben.

Kuhlenkamp weiter: „Die Vorhaben helfen, die Wärmewende im Norden voranzutreiben. Neben Wärmepumpen und der Bioenergie kann und wird Geothermie einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung der Wärmewende leisten. Wir begrüßen, dass sich zwei Industrieunternehmen aus der Förderbranche mit einer Kommune und einem Energieversorger zusammengeschlossen haben und beispielhaft zeigen, wie die Wärmewende gelingen kann.“

Quelle: LEE Nds-Bremen | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH