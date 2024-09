Photovoltaik-Solarpark Minderlittgen eröffnet

Foto: Schoenergie Marcell Irmen, Geschäftsbereichsleiter Kraftwerk bei Schoenergie, zeigt Besucher:innen den neuen Soalrpark.

Am neuen Photovoltaik-Solarpark Minderlittgen im rheinland-pfälzischen Landkreis Bernkastel-Wittlich sind mehrere Energiegenossenschaften beteiligt und ermöglichen so die aktive Bürgerbeteiligung an der Energiewende.

Schoenergie hat zusammen mit seinen Partnern den gemeinsam betriebenen Photovoltaik-Solarpark Minderlittgen eröffnet. Der Spezialist für Solarstrom und nachhaltige Energielösungen aus dem rheinland-pfälzischen Föhren war für Bau und Realisierung des Projekts im Landkreis Bernkastel-Wittlich verantwortlich. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage wird künftig rund 30 Megawattstunden sauberen Strom pro Jahr ins öffentliche Netz einspeisen. Somit kann sie etwa 10.000 Haushalte mit nachhaltiger Energie versorgen. Darüber hinaus sollen auch die Bürger:innen vor Ort wirtschaftlich von der PV-Freiflächenanlage profitieren. Auch die Ortsgemeine Minderlittgen kann mit den Einnahmen aus der Verpachtung der Fläche weitere Investitionen tätigen und neue lokale Projekte starten. Schoenergie übernimmt zusammen mit den Stadtwerken Trier im Rahmen des Gemeinschaftsunternehmens SWT/SE Solarkraftwerke GmbH auch den Betrieb des Solarparks. Weitere Partner sind die Gemeinde Minderlittgen, die WI Energy GmbH und die Enovos Renewables GmbH. Hinzu kommen die Südeifel Strom eG, die Trierer Energiegenossenschaft eG (Treneg) und die UrStrom BürgerEnergieGenossenschaft Mainz eG. Dabei ermöglichen die Energiegenossenschaften eine aktive Bürgerbeteiligung an der Energiewende direkt vor der eigenen Haustür. „Im vergangenen Jahr konnten wir in Rheinland-Pfalz im Bereich der Photovoltaik mit einem Zubau von etwa 1.000 Megawatt unser Landesziel verdoppeln. Auch im laufenden Jahr lagen wir bereits in der ersten Jahreshälfte bei 670 Megawatt Zubau und sind damit auf dem besten Weg das vergangene Rekordjahr nochmal zu übertreffen“, sagt der rheinland-pfälzische Klimaschutz- und Energiestaatssekretär Michael Hauer. Dabei greifen sowohl bundes- als auch landesrechtliche Regelungen, wie die im Landessolargesetz verankerte Solarpflicht für Gewerbeneubauten und öffentliche Liegenschaften oder die Regelungen für den Solarzubau auf landwirtschaftlich weniger hochwertigen Flächen im Landesentwicklungsprogramm. „Vorzeigeprojekte wie der Solarpark Minderlittgen tragen dabei wesentlich zum Gelingen und zur breiten Akzeptanz der Energiewende bei. Besonders freut mich der genossenschaftliche Ansatz, der die Wertschöpfung in der Region hält und den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit bietet, sich direkt zu beteiligen“, so Hauer. Quelle: Schoenergie | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH