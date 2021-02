Trierer Photovoltaik-Firma Schoenergie stockt Mitarbeiterzahl auf

In Rheinland-Pfalz zählt Schoenergie bereits jetzt zu den führenden Solarfirmen. Jetzt will das Unternehmen seine Aktivitäten in Nordrhein-Westfalen und dem Saarland ausweiten.

Die Photovoltaik-Firma Schoenergie aus Föhren bei Trier baut ihr Angebot im Bereich Sektorenkopplung weiter aus. Mit einer neuen, selbst entwickelten Ladestation für die E-Fahrzeugflotten von Industrieunternehmen will Schoenergie Netzverknüpfungspunkte besser ausnutzen. Und damit die Energiewende insbesondere in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und NRW weiter voranbringen. Seinen Gesamtumsatz will Schoenergie-Geschäftsführer Gerd Schöller in diesem Jahr um 30 Prozent auf rund 22 Millionen Euro steigern.

Neue Mitarbeiter für Münster und Föhren

In Rheinland-Pfalz zählt die Photovoltaik-Firma Schoenergie zu den führenden Solarfirmen. „Jetzt treiben wir die Sektorenkopplung von Solarstrom, Elektromobilität und Wärme voran und verstärken unsere Aktivitäten in Nordrhein-Westfalen und dem Saarland“, sagt Schöller. Damit das gelingt, stellt er sowohl in der Zentrale in Föhren als auch in der Niederlassung in Münster neue Fachkräfte für die Planung, die Montage und die Elektroinstallation ein. Bis Jahresende soll die Zahl der Mitarbeiter:innen von 60 auf 75 Personen steigen.

Um dem Wachstum gerecht zu werden, teilt Schoenergie seine Aktivitäten ab sofort in drei Geschäftsbereiche auf. Ein Geschäftsbereich umfasst Photovoltaik-Anlagen bis 100 Kilowatt Leistung, Ladeinfrastrukturen und Batteriespeicher für Privatkunden und Klein-Gewerbe. Dachanlagen ab 100 Kilowatt Leistung mit Ladekonzepten für Industriekunden sind im zweiten Geschäftsbereich angesiedelt. Der dritte Geschäftsbereich beinhaltet die Umsetzung von Solarkraftwerken ab 750 Kilowatt Leistung inklusive von Planung und Projektentwicklung. „Mit dieser Trennung können wir sicherstellen, dass wir jeden Kunden von der ersten Idee bis zur fertigen Gesamtenergielösung mit einem spezialisierten Ansprechpartner begleiten”, erklärt Firmenchef Schöller und ergänzt: „Wir sind eines der wenigen Unternehmen, das einen ganzheitlichen Ansatz vollumfänglich mit den Kompetenzen der eigenen Mitarbeiter umsetzen kann.“

8.2.2021 | Quelle: Schoenergie | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH