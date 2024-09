Photovoltaik für Meerwasserentsalzung in Griechenland

Die Gemeinde auf der griechischen Insel Kimolos baut eine neue Entsalzungsanlage für Meerwasser, die mit Solarstrom betrieben wird. Die PV-Wechselrichter liefert Sungrow.

Sungrow, Hersteller von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen aus China, hat PV-Wechselrichter für ein Photovoltaik-Projekt auf der griechischen Insel Kimolos geliefert. Das Projekt des Unternehmens Zillion EPC im Auftrag der Gemeinde Kimolos liefert Photovoltaik-Strom auch für die Produktion von sauberem Wasser durch Meerwasserentsalzung, um den Bedarf der Einwohner und zahlreichen Besucher der Insel zu decken.

Die 100-kW-Photovoltaik-Anlage auf Kimolos entstand in der Nähe der neuen Entsalzungsanlage der Gemeinde und ist an das Niederspannungsnetz angeschlossen. Die Entsalzungsanlage hat eine Kapazität von 220 m³ pro Tag. Das Vorhaben umfasst insgesamt 238 Einheiten von 420-Watt-PV-Modulen und SG50CX-P2 String-Wechselrichter von Sungrow. Diese sollen den harschen Umweltbedingungen in Kimolos mit böigen Winden, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und der salzhaltigen Umgebung standhalten. Die Wechselrichter verfügen über O&M-Funktionen und sind für raue Bedingungen mit IP66-Schutzgrad und C5-Korrosionsschutz zertifiziert. Für die Systemkommunikation sorgt die Kommunikationsbox COM100E von Sungrow. Sie soll einen zuverlässigen und unkomplizierten Betrieb ermöglichen und durch ihre IP66-Zertifizierung ein hohes Maß an Schutz bieten. Die Produkte hat Zillion von Krannich Solar Greece, dem offiziellen Vertriebspartner von Sungrow, bezogen.

Photovoltaik für Meerwasserentsalzung große Herausforderung

„Dieses Projekt stellte uns vor große Herausforderungen, insbesondere wegen der geografischen Lage und der schwierigen Verbindung zum Festland im Winter, als die Bauarbeiten stattfanden. Die genaue Positionierung der Paneele erforderte zudem sorgfältige Planung“, sagt Vasileios Ziogos, Gründer und leitender Ingenieur von Zillion.

Kimolos befindet sich im Südwesten der Kykladeninseln, etwa 85 Seemeilen südöstlich von Piräus, dem größten Hafen Griechenlands. Die Insel umfasst eine Fläche von 34,4 Quadratkilometern und hat laut der letzten Volkszählung von 2021 etwas mehr als 810 Einwohner. Während der Sommermonate steigt die Zahl auf mehrere Tausend an, da Touristen aus aller Welt dieses reizvolle Reiseziel besuchen.

Die wachsende Bevölkerung und der Klimawandel stellen die Wasserversorgung der Insel, besonders während der Sommermonate, vor erhebliche Herausforderungen. Ein vielversprechender Ansatz ist die Entsalzung von Meerwasser, ein weltweit angewandtes Verfahren zur Bewältigung der Wasserknappheit, das jedoch viel Energie erfordert. Die Verwendung von sauberen Energiequellen kann laut Sungrow eine nachhaltige Lösung für den Entsalzungsprozess darstellen. „Da wir bei Sungrow unsere Präsenz in Griechenland erweitern, freuen wir uns, Projekte wie die PV-Anlage in Kimolos zu fördern, die zur Nachhaltigkeit und Resilienz der lokalen Gemeinden beitragen“, so Dimitrios Galanos, Sungrow Country Manager für Griechenland und Zypern.

Quelle: Sungrow | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH