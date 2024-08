Photovoltaik-Wechselrichter: Sungrow und Goldbeck Solar unterzeichnen Rahmenvertrag

Goldbeck Solar hat für die Ausstattung seiner schlüsselfertigen Photovoltaik-Großanlagen mit String-Wechselrichtern einen Rahmenvertrag mit Sungrow abgeschlossen.

Der Photovoltaik-Wechselrichterhersteller Sungrow und der PV-Projektierer Goldbeck Solar haben eine Rahmenvereinbarung für groß angelegte Solarprojekte unterzeichnet. Diese umfasst die Lieferung von Wechselrichtern mit einer Gesamtleistung von 400 MW pro Jahr für 2024 und 2025.

Der Projektierer Goldbeck hat bereits mehrere große Solarkraftwerke mit Sungrow-Produkten gebaut, darunter auch eine der größten PV-Anlagen in den Niederlanden. Diese wurde in Zusammenarbeit mit der Energy Solutions Group in Zwanenburg in der Nähe des Flughafens Amsterdam Schiphol mit einer Leistung von 145 MW errichtet. Das Projekt nutzt den 1500 V SG350HX, den derzeit leistungsstärksten String-Wechselrichter im Sungrow Portfolio. Dieser Wechselrichter soll optimale Betriebs- und Wartungsbedingungen, hohe Renditen und hohe Sicherheitsstandards bieten. Seine Schutzklasse IP66 und der Korrosionsschutz C5 sollen ihn unter harten Umweltbedingungen langlebig und widerstandsfähig machen. „Durch den Einsatz der Wechselrichter von Sungrow möchten wir sicherstellen, dass unsere Projekte für unsere Kunden sowohl effizient als auch widerstandsfähig sind“, erklärt Joachim Goldbeck, CEO der Goldbeck Solar Gruppe.

Im Jahr 2024 hat Sungrow bereits 110 MW des SG350HX-String-Wechselrichters an Goldbeck Solar für Standorte in Deutschland, den Niederlanden und Polen geliefert. Weitere Projekte sind in den kommenden Monaten an verschiedenen Standorten in Europa geplant. Diese werden die regionale Entwicklung der Energiewende weiter unterstützen.

Quelle: Sungrow | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH