Spanien: Erster Spatenstich für 29-MW-Solarpark von Goldbeck

Foto: Goldbeck Solar Spatenstich für Solarpark in Spanien.

Goldbeck Solar hat mit dem Bau seines bisher größten PV-Freiflächenanlage in Spanien begonnen. Der Solarpark Zaratán befindet sich in Valladolid in der Region Kastilien-León.

An dem gewählten Standort gibt es laut Goldbeck Solar im Schnitt sieben bis acht Sonnenstunden täglich. Die PV-Freiflächenanlage soll jährlich 55.000 MWh Solarstrom pro Jahr erzeugen. Dafür sollen 45.450 bifaziale Solarmodule und fünf Wechselrichter eingesetzt werden. Die Inbetriebnahme des Solarparks ist für Mai 2025 geplant. Den Solarpark Zaratán in Spanien baut Goldbeck Solar erneut für seinem Kunden Encavis. Die beiden Firmen realisieren gemeinsam auch ein 260-MW-Projekt in Bartow nördlich von Berlin, wie der Solarserver berichtete. Im sonnigen Spanien entstehen viele PV-Freiflächenanlagen. Die CEE Group hat zum Beispiel gerade ein Großprojekt mit einer Leistung von 102 MW gekauft. Der Solarpark in Spanien soll Teil eines Investmentfonds für institutionelle Investoren werden. Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden Quelle: Goldbeck Solar | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH

Beliebte Artikel