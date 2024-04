Goldbeck Solar: Spatenstich für 260-MW-Photovoltaik-Solarpark in Bartow

Der Photovoltaik-Solarpark Bartow wird das zweitgrößte Solarkraftwerk Deutschlands sein. Für Goldbeck Solar ist es das bisher größte Projekt in Deutschland.

Goldbeck Solar, Anbieter für den schlüsselfertigen Bau industrieller, kommerzieller und groß angelegter Photovoltaik-Anlagen, hat gemeinsam mit Encavis Asset Management den Spatenstich für den Photovoltaik-Solarpark Bartow durchgeführt. Mit einer Leistung von 260 MW und einer Gesamtflächengröße von über 205 Hektar soll dieser Solarpark nach der Fertigstellung der bisher zweitgrößte in Deutschland sein.

Das Projekt Bartow wird etwa 270.000 MWh saubere Energie pro Jahr erzeugen. Somit kann das Solarkraftwerk jährlich mehr als 96.000 Haushalte mit grünem Strom versorgen. Das soll in Zukunft etwa 100.000 Tonnen CO 2 pro Jahr einsparen. Für Goldbeck Solar wird es das bisher größte Projekt in Deutschland sein. Der Standort des Solarparks in der Gemeinde Bartow, etwa 150 Kilometer nördlich von Berlin, soll eine optimale Sonneneinstrahlung und damit eine hohe Effizienz sichern. Ferner spielten für Goldbeck Solar bei der Planung auch ökologische Faktoren eine Rolle. So will man die Artenvielfalt durch den großen Solarpark nicht gefährden, weshalb ein besonderer Fokus auf Biodiversität liegt.

Der Bau des Solarkraftwerkes wird in zwei Bauabschnitten stattfinden. Dabei will Goldbeck insgesamt 452.592 bifaziale Photovoltaik-Module von Canadian Solar einsetzen. Die Inbetriebnahme wird voraussichtlich im Sommer 2025 stattfinden. „Wir sind sehr stolz, ein so großes Projekt in Deutschland umsetzen zu können. Bartow ist ein Projekt der Superlative“, sagt Joachim Goldbeck, Geschäftsführer von Goldbeck Solar. „Die positiven Auswirkungen auf die Umwelt sind enorm. Unser Ziel ist es, eine grüne Zukunft für unser Land zu schaffen und mit diesem Projekt kommen wir dem Ziel ein großes Stück näher.“

Im Rahmen eines PPA will Encavis Asset Management rund 80 Prozent des Solarstroms aus dem Photovoltaik-Solarpark Bartow an den Chemie-Konzern Lyondell Basell liefern.

Quelle: Goldbeck | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH