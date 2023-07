Goldbeck baut erstes Photovoltaik-Großprojekt mit Batteriespeicher

In der Nähe des Flugplatzes Müritz in Mecklenburg-Vorpommern baut Goldbeck Solar ein Photovoltaik-Großprojekt mit Batteriespeicher für den Energieversorger Rheinenergie.

Der international tätige Photovoltaik-Projektentwickler Goldbeck Solar baut ein Solarkraftwerk für den Energieversorger Rheinenergie. Der Photovoltaik-Solarpark mit 32 MW Leistung entsteht in den mecklenburg-vorpommerschen Gemeinden Lärz und Rechlin in der Nähe des Flugplatzes Müritz. Goldbeck integriert erstmals in ein Photovoltaik-Großprojekt einen Batteriespeicher. Dieser soll eine Speicherkapazität von 7 Megawattstunden aufweisen.

Rheinenergie hatte in den Innovationsausschreibungen gemäß dem novellierten Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2021) einen Zuschlag für 20 MW erhalten. Diese macht laut Goldbeck die Kombination aus Solaranlage und 7 MWh Batteriespeicher besonders attraktiv. Die Rheinenergie vermarktet den restlichen Teil der Photovoltaik-Freiflächenanlage ohne staatliche Förderung. Somit will der Energieversorger den Weg für die Vermarktung von Strom mit Hilfe von Batteriespeichern ebnen, was ein zunehmend wichtiges Geschäftsfeld sein soll.

„Wir sehen Batteriespeicher als essenzielle Ergänzung, die den Ausbau erneuerbarer Energien noch effizienter und nachhaltiger gestaltet“, sagt Tobias Schüssler, COO der Goldbeck Solar GmbH. Mit dieser wegweisenden Entscheidung setze die Rheinenergie gezielt auf die Zukunftsfähigkeit von Energiespeicherlösungen. Durch die sinnvolle Kombination von Photovoltaikanlagen und dem 7-MWh-Batteriespeichersystem hebe man die Erzeugung und Nutzung sauberer Energie auf ein neues Level. Der Batteriespeicher ermögliche es, überschüssigen Strom effizient zu speichern und bei Bedarf abzurufen.

„Goldbeck Solar freut sich, mit der Rheinenergie an diesem zukunftsweisenden Projekt zu arbeiten. Unser Team von Fachleuten bringt das nötige Know-how und Engagement mit, um den Bau dieses Solarparks erfolgreich abzuschließen“, so Schüssler. „Bis Oktober 2023 werden wir mehr als 56.800 Solarmodule auf einer beeindruckenden Fläche von rund 30 Hektar montiert haben.“ Die Inbetriebnahme von dem Photovoltaik-Großprojekt mit Batteriespeicher ist für Anfang 2024 geplant.

26.7.2023 | Quelle: Goldbeck Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH