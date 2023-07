Goldbeck Solar baut PV-Parks in Kanada und Chile und erhält dafür eine Finanzierung von 44 Millionen Euro vom französischen Fondsmanager Rgreen.

Das deutsche PV-Unternehmen Goldbeck Solar realisiert Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen in Kanada und Chile. Wie das Unternehmen mitteilte, verfügen die kanadischen PV-Projekte in Alberta über eine Spitzenkapazität von 61 Megawatt (MWp) bzw. 8 MWp. Sie sind ferner Teil eines Joint Ventures mit Pathfinder Clean Energy. Goldbeck Solar sei bereits in dem nordamerikanischen Land aktiv, so eine Sprecherin gegenüber dem Solarserver. Pequeños-Medios-de-Generación-Distribuida-(PMGD)-Programm unterstützt,

In Chile erfolge jetzt der Markteintritt. Die beiden Freiflächen-Projekte in Chile in der Provinz Bío-Bío haben eine Kapazität von jeweils 12 MWp. Sie werden voraussichtlich eine Förderung erhalten. Das entsprechende Programm ist das Pequeños-Medios-de-Generación-Distribuida-(PMGD). Die Parks seien bereits in Bau.

Die Finanzierung in Höhe von 44 Millionen Euro übernimmt der auf Infrastrukturprojekte fokussierte, französische Fondsmanager Rgreen Invest.

Das Beratungsunternehmen Capcora fungierte ferner als Finanzberater bei der Transaktion. „Diese Finanzierungsspritze wird die Pionierarbeit von Goldbeck Solar in Kanada und Chile vorantreiben. Beim Eintritt in neue Märkte ist der Zugang zu wettbewerbsfähigen Finanzierungsquellen entscheidend. Wir freuen uns, dass wir dieses europäische Konglomerat bei der Finanzierung von Projekten auf zwei Kontinenten unterstützen durften und so den erfolgreichen Markteintritt erleichtern konnten“, kommentiert Alexander Enrique Kuhn, Managing Partner bei.

5.7.2023 | Quelle: Capcora | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH