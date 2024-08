Sungrow erzielt im ersten Halbjahr 2024 Umsatz von 4,4 Milliarden US-Dollar

Der Wechselrichterspezialist Sungrow hat im ersten Halbjahr 2024 seinen Umsatz um 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert. Der Nettogewinn stieg auf 0,7 Milliarden US-Dollar an.

Sungrow hat sein Geschäftsergebnis für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen fertigt Produkte und bietet Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien. Dazu zählen PV-Wechselrichter, Energiespeichersysteme, Umrichter für Windkraftanlagen, schwimmende PV-Systeme, Antriebslösungen für neue Energiefahrzeuge (NEV), Ladelösungen für Elektrofahrzeuge (EV) sowie Systeme zur Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff.

Während der ersten Jahreshälfte verzeichnete Sungrow Betriebseinnahmen von 4,4 Milliarden US-Dollar was einen Anstieg von 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet. Darüber hinaus erhöhte sich der den Aktionären der börsennotierten Unternehmen zurechenbare Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr um 13,9 Prozent auf insgesamt 0,7 Milliarden US-Dollar.

Photovoltaik-Wechselrichter haben größten Anteil am Sungrow-Geschäftsergebnis im ersten Halbjahr 2024

Im Berichtszeitraum erzielte Sungrow mit PV-Wechselrichtern und anderen leistungselektronischen Wandlern einen Umsatz von 1,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 12,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus erzielten die Geschäftsbereiche für Investitionen und Entwicklung erneuerbarer Energien einen Umsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar – ein Wachstum von 18,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Bereich der Photovoltaik-Stromerzeugung, verzeichnete das Unternehmen mit einem Anstieg von 44,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die höchste Umsatzwachstumsrate.

Mit PV-Wechselrichtern und anderen leistungselektronischen Wandlern erzielte Sungrow insgesamt eine Bruttogewinnmarge von 37,6 Prozent. Energiespeichersysteme erreichten 40,1 Prozent und der Bereich Investitionen und Entwicklung erneuerbarer Energien wies eine Marge von 16,9 Prozent auf. Damit konnte Sungrow den Gewinn in jedem einzelnen dieser Sektoren im Vergleich zum Vorjahr steigern. Da technisches Know-how die Grundlage für die Weiterentwicklung des Unternehmens bildet, investierte Sungrow im ersten Halbjahr 2024 insgesamt 200 Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung, was einem Anstieg von 41,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Sungrow exportiert seine PV-Wechselrichter in über 170 Länder und Regionen weltweit und gehört zu den führenden Anbietern von PV-Wechselrichter. In den Bereichen Leistungselektronik, Elektrochemie und Netzunterstützung hat Sungrow Energiespeichersysteme entwickelt, die im Jahr 2023 weltweit eine Liefermenge von 10,5 GWh erreicht haben. Laut dem Marktforschungsinstitut Brinckmann soll sich Sungrow mit seinen Umrichtern für Windkraftanlagen den ersten Platz bei den weltweit ausgelieferten Stückzahlen gesichert haben. Auch bei schwimmenden PV-Systemen soll das Unternehmen den höchsten globalen Marktanteil halten. Sungrow gibt dafür als Quelle die Marktforscher S&P Global Commodity Insights an.

Zudem hat Sungrow sein Engagement für die Erreichung von Klimaneutralität und Netto-Null-Emissionen in seiner ESG-Strategie bekräftigt. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, bis 2028 Kohlenstoffneutralität auf betrieblicher Ebene zu erreichen, bis 2038 diese Zielsetzung auf die gesamte Lieferkette auszuweiten und bis 2048 Netto-Null-Emissionen in der gesamten Lieferkette anzustreben.

Quelle: Sungrow | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH