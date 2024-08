Sungrow liefert erste Großbatterien Powertitan 2.0 in Europa aus

Der Wechselrichter- und Speicheranbieter Sungrow hat seine ersten Großspeicher vom Typ Powertitan 2.0 für ein Projekt in Großbritannien angeliefert.

Es geht um insgesamt 66 Einheiten des Großbatterie mit einer Gesamtleistung von 100 MW und einer Kapazität von zusammen 330 MWh, so Sungrow in einer Pressemitteilung. Sie sollen Teil des Großspeicherprojektes Bramway werden, hinter dem BW Energy Storage Systems (BW ESS) und Penso Power stehen.

Beim Powertitan 2.0 sind jeweils ein 2,5-MW-Power-Conversion-System (PCS) und eine 5-MWh-Batterie in einem 20-Fuß-Container untergebracht. Das System ist flüssiggekühlt. Das Batteriesystem in Bramley gehört nicht zu einem speziellen Solar- oder Windpark. Vielmehr hat sich Shell Energy Europe die Speicherkapazität gerade mit einem Siebenjahresvertrag gesichert.

Großspeicher könnten auch in Deutschland regionale Schwankungen zwischen Nachfrage und Stromerzeugung ausgleichen. Doch bisher sind sie selten, denn meist ergibt sich kein profitabler Usecase für den reinen Netzbetrieb von Speichern. Ein Beispiel für einen solchen Großspeicher ist das 10-MW-Projekt in Ohrdruf. Relativ häufig findet man Großspeicher hingegen in Kombination mit Solarparks.

Sungrow hat 2023 nach eigenen Angaben Energiespeicher mit mehr als 10,5 GWh ausgeliefert. Die größte Dynamik liege dabei in der Powertitan-EES-Serie.

Quelle: Sungrow | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH