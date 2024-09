Der Wind- und Photovoltaikprojektierer Fellensiek Projektmanagement aus Jever befindet sich im Insolvenzverfahren. Der vorläufige Insolvenzverwalter stößt aber auf reges Investoreninteresse.

Bereits innerhalb weniger Tage nach dem Insolvenzantrag der Fellensiek Projektmanagement GmbH & Co. KG haben sich über 50 Interessenten beim vorläufigen Insolvenzverwalter Christian Kaufmann von der Pluta Rechtsanwalts GmbH gemeldet. Er setzt in dem Verfahren nun einen strukturierten M&A-Prozess auf. Angebote von hierauf spezialisierten Beratungsgesellschaften liegen vor. Um den Investorenprozess für die gesamte Gruppe reibungslos durchführen zu können, hat das Amtsgericht Wilhelmshaven auch vorläufige Insolvenzverwaltungen über die Vermögen der FPM Alphabet Capital GmbH & Co. KG und der Fellensiek Beteiligungs GmbH angeordnet. Alle weiteren Gesellschaften der Fellensiek-Gruppe befinden sich nicht in einem Insolvenzverfahren und eine Insolvenzantragstellung ist weder ersichtlich noch geplant.

Die FPM Alphabet Capital GmbH & Co. KG beschäftigt keine Mitarbeiter und ist an zwei Gesellschaften beteiligt, die Photovoltaik-Anlagen deutschlandweit betreiben. Die Fellensiek Beteiligungs GmbH ist Komplementärin der sich nicht im Insolvenzverfahren befindlichen Projektgesellschaften.

Rechtsanwalt Dr. Kaufmann von Pluta sagt: „Nach wenigen Tagen gibt es bereits über 50 potenzielle Erwerber, die Interesse an der Übernahme der Gruppe oder einzelner Gesellschaften signalisiert haben. Und täglich kommen neue Interessenten dazu“, sagt Christian Kaufmann. „Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen intensive Gespräche führen, um eine Gesamtnachfolgelösung oder Einzellösungen zu finden.“

Die Fellensiek Projektmanagement GmbH & Co. KG, die Holdinggesellschaft der Gruppe, befindet sich seit dem 3. September 2024 im Insolvenzverfahren. Fellensiek hat nach der Gründung im Jahr 2012 am Standort Jever mit der Projektentwicklung im Bereich der Windenergie begonnen. Mittlerweile ist das größte Geschäftsfeld die Entwicklung und Realisierung großer Photovoltaik-Anlagen in Deutschland.

Quelle: Pluta | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH