Neuer Solarzaun von Next2Sun

Photovoltaik-Anbieter Next2Sun hat einen Solarzaun mit einem neuen Photovoltaik-Modul vorgestellt. Neueste Solarzellen-Technologie und ein verschattungsoptimiertes Gestellsystem soll die Solarstromausbeute maximieren.

Next2Sun, Spezialist für vertikal aufgestellte Photovoltaik-Anlagen hat einen neuen Solarzaun entwickelt. Die Grundkonstruktion, die das Unternehmen in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt hat, bleibt gleich. Um das System zu optimieren, hat Next2Sun ein eigenes Photovoltaik-Modul entwickelt. Das Next2Sun-Photovoltaik-Modul soll sich durch die neueste Solarzellen-Technologie mit entsprechend hohem Wirkungsgrad auszeichnen. Die Anschlussdosen hat das Unternehmen so platziert, dass die Verkabelung schnell und einfach gelingen soll. In der Premium-Version des Solarzauns ist sie geschützt innerhalb der Pfosten untergebracht. Durch das vertikale Design ist der Solarzaun laut Next2Sun besonders platzsparend und eignet sich als Alternative oder Ergänzung zu traditionellen Photovoltaik-Dachanlagen.

Dank der modernen Solarzellen-Technologie und einem laut Anbieter verschattungsoptimierten Gestellsystem soll der der Zaun die Energieausbeute maximieren, vor allem in den Wintermonaten. Ein Energieertrag von bis zu 1200 kWh/kW sei pro Jahr erreichbar, so das Unternehmen. Zudem soll der Zaun robust und wartungsarm sein, weil das Unternehmen langlebige Glas-Glas-Module und eine hochwertige Verzinkung mit optionaler Pulverbeschichtung einsetzt. Der Solarzaun soll sich ästhetisch ansprechend in verschiedene Umgebungen einfügen und ist dank eines flexiblen Baukastensystems in unterschiedlichen Größen erhältlich.

Next2Sun stellt derzeit erstmals auf der Messe Galabau in Nürnberg aus. Dort zeichnete der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. 15 Unternehmen für Innovationen aus. Der Next2Sun-Premium-Solarzaun gehört zu den ausgezeichneten Produkten.

Quelle: Next2Sun | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH