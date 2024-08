Next2Sun: Spatenstich für Agri-PV-Park im sächsischen Krauscha

Im Landkreis Görlitz entsteht derzeit das größte Agri-PV-Großprojekt, das vertikale Module erhält. Die Finanzierung wird über Crowdkapital begleitet.

Das Unternehmen Next2Sun realisiert eine vertikale Agri-PV-Anlage in Krauscha im Landkreis Görlitz (Sachsen). Dort fand nun der Spatenstich für die laut Pressemeldung „erste privatwirtschaftliche vertikale Agri-PV Großanlage Ostdeutschlands“ statt.

An dem Festakt nahmen Sachsens Staatsminister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, Wolfram Günther, die sächsischen Landtagsabgeordneten Franziska Schubert, Neißeaues Bürgermeister Per Wiesner und Flächeninhaber Hans-Joachim Mautschke teil.

Der Agri-Solarpark Krauscha habe ferner eine Spitzenleistung von 1,8 Megawatt (MWp) und soll einen Jahresenergieertrag von rund 2.000 Megawattstunden (MWh) bringen. Die Anlage werde aus dem vertikalen Agri-PV-System der Next2Sun Gruppe bestehen. Dabei werden beidseitig aktive (bifaciale) Solarmodule senkrecht in Reihen aufgestellt. Der Abstand der Modulreihen wird so angepasst, dass zwischen den Reihen weiterhin wie gewohnt Landwirtschaft betrieben werden kann. So bleiben 90 % der Fläche zur landwirtschaftlichen Nutzung erhalten, weniger als 1 % werden überbaut. Am Gut Krauscha ließen sich die 10,5 m breiten Reihenzwischenräume weiterhin für ökologischen Landbau mit Schwerpunkt Saatgutvermehrung nutzen.

Das Projekt habe zudem im April 2022 bei der Innovationsausschreibung der Bundesnetzagentur den Zuschlag erhalten. Das bedeute, dass das Projekt für 1,5 MW Generatorleistung eine fixe Marktprämie vereinnahmen kann. Zudem erhalte die Anlage einen 500 kW Speicher zur Ergänzung. Dies verbessere die ohnehin schon sehr gute Netzdienlichkeit der Anlage.

Crowdkapital soll zur Finanzierung des Vorhabens beitragen. Um die Regionalität des Projekts zu unterstreichen, werde es dabei für Anwohner rund um den Agri-Solarpark einen Regionalbonus geben.

Quelle: Next2Sun | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH