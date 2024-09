Innovar Solar und Encavis unterzeichnen Rahmenvertrag über 500 MW Photovoltaik

Foto: Innovar Solar Sebastian Muissus (Geschäftsführer von landverpachten.de), Mario Schirru (CIO/COO der Encavis AG) und Stefan Veltrup (Geschäftsführer der Innovar Solar GmbH) arbeiten bei Photovoltaik-Projekten zusammen (vlnr).

Der Stromanbieter Encavis will gemeinsam mit dem Projektentwickler Innovar Solar in den kommenden Jahren 500 MW an neuen Solarprojekten verwirklichen.

Der Photovoltaik-Entwickler Innovar Solar GmbH aus Meppen hat mit dem Hamburger Stromerzeuger Encavis AG einen Rahmenvertrag über die Entwicklung von Solarprojekten mit einer Gesamtleistung von 500 Megawatt unterzeichnet. Dank der digitalen Akquiseplattform landverpachten.de konnte Innovar Solar in den letzten Monaten eine Projektpipeline von über 4,3 GW Photovoltaik und 3 GW stationäre Batteriespeichersysteme aufbauen. „Mit unserer Akquiseplattform landverpachten.de unterstützen wir Innovar Solar seit Jahren bei der Sicherung von Flächen“, sagt Sebastian Muissus, Geschäftsführer von landverpachten.de. „Diese Partnerschaft mit Encavis ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, innovative und nachhaltige Solarprojekte in Deutschland und Europa zu realisieren. Der Rahmenvertrag über 500 MW gibt uns die Möglichkeit, gemeinsam mit Encavis die Energiewende noch schneller voranzutreiben,“ sagt Stefan Veltrup, Geschäftsführer der Innovar Solar GmbH. Mario Schirru, CIO/COO der Encavis AG, fügt hinzu: „Die vertrauenswürdige Zusammenarbeit mit Innovar Solar ermöglicht es uns, unsere Pipeline weiter auszubauen und unsere Position als einer der führenden unabhängigen Stromproduzenten im Bereich der erneuerbaren Energien in Europa zu festigen. Dieser Rahmenvertrag ist ein wichtiger Schritt in unserer Strategie, unser Portfolio nachhaltig zu erweitern.“ Die Entwicklung der Photovoltaik-Projekte hat bereits begonnen, wobei der Großteil der Leistung bis Ende 2026 in Betrieb genommen werden soll. Beide Unternehmen wollen eng zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass man die Projekte effizient und nachhaltig verwirklichen kann. Quelle: Innovar Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH