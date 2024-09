Paradigma und Ezee Energy fusionieren zur Ritter Energie

Die Heiztechnikmarke Paradigma soll mit dem Photovoltaik- und Wärmepumpen-Großhändler Ezee Energy verschmelzen. Das neue Unternehmen soll die Gebäudeversorgung mit Wärme und Strom aus einer Hand anbieten können.

Mit dem Jahreswechsel werden Paradigma und die Ezee Energy GmbH zur neuen Ritter Energie GmbH & Co. KG fusionieren. Während Paradigma als Marke der Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG für ökologische Heizsysteme steht, fokussiert sich der Fachgroßhändler Ezee Energy als Tochterunternehmen der Thomas Preuhs Holding auf Photovoltaik und Wärmepumpen. Paradigma wird nach der Fusion als Marke der dann neu gegründeten Ritter Energie bestehen bleiben. Die Marke bietet heute schon neben Solarthermie und Pelletskesseln auch Wärmepumpen und Photovoltaik-Anlagen an. Für Paradigma in Dettenhausen sind insgesamt rund 200 Mitarbeitende aktiv, Ezee Energy beschäftigt über 40 Mitarbeitende in Geislingen-Binsdorf.

Ziel des Zusammenschlusses ist es, künftig aus einer Hand Systeme und Dienstleistungen zu bieten, um Gebäude jeglicher Bauart effizient und nachhaltig mit Wärme und Strom zu versorgen. „Hier findet zusammen, was zusammengehört: Zwei schwäbische mittelständische Unternehmen mit gleichen Werten und gelebter Verantwortung für unser Klima. Mit Expertise für Heiztechnik und für Strom und starken Handwerkspartnern im Mittelpunkt, die mit jeder verbauten Anlage einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten“, sagt Matthias Johler, Geschäftsführer von Ritter Energie- und Umwelttechnik.

„Wir finden als gleichberechtigte Partner in Ritter Energie zusammen“, sagt Reiner Stauss, Geschäftsführer der Ezee Energy GmbH. „Ebenso, wie wir die Energieformen Strom und Wärme zusammenführen und unsere Kompetenzen bündeln. Schließlich geht es um nichts weniger als um den Klimaschutz und eine gute Energiewende für alle.“ Weitere Informationen über das Sortiment und das Partnerprogramm sowie weitere Neuerungen wollen die Partner in den kommenden Wochen und Monaten kommunizieren.

Quelle: Paradigma | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH