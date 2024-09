Agri-Photovoltaik: Eaton und Insolight kooperieren

Eaton liefert Batteriesysteme und Energiemanagement für Agri-Photovoltaik-Anlagen des Schweizer Unternehmens Insolight.

Eaton, Anbieter von Energiemanagement und Batteriespeichern, arbeitet mit dem Schweizer Agri-Photovoltaik-Unternehmen Insolight zusammen. Die auf den Einsatz in der Landwirtschaft spezialisierten Photovoltaik-Anlagen von Insolight sollen Solarstrom erzeugen, den Batteriespeicher von Eaton bis zur Verwendung speichern sollen. Je nach Größe und Output eines Betriebs kann dieser den Solarstrom für den Eigenbedarf nutzen oder an das lokale Netz verkaufen. Das System lässt sich auch mit Ladeinfrastruktur von Eaton koppeln, um Elektroautos oder batteriebetriebene landwirtschaftliche Geräte zu integrieren.

Insolight plant bis 2026 mehr als 100 Projekte mit einer Gesamtspitzenleistung von 300 Megawatt in Europa umzusetzen. Agri-PV-Anlagen mit einer kombinierten Leistung von 66 MW befinden sich bereits in der Entwicklung. Eaton unterstützt diese Projekte mit Fachwissen und Produktschulungen während Agri-PV-Pionier Insolight Landwirte bei der Integration, Inbetriebnahme und laufenden Wartung der neuen nachhaltigen Energiesysteme unterstützt.

Die Agri-PV-Anlagen schützen landwirtschaftliche Kulturen vor Wind, Hagel, Frost, Hitze und Regen. Somit ermöglicht die Kombination aus Wetterschutz, Solarstromerzeugung und dem selbstentwickelten Lichtmanagement, dass Landwirte ihre Ernte verbessern und gleichzeitig erneuerbare Energie erzeugen können. Diese können sie entweder zur Senkung ihrer eigenen Energierechnung oder zum Verkauf als Einkommensquelle nutzen. Ferner will man die Energiemanagementsysteme nahtlos in solche Solaranlagen integrieren, um Landwirte und Gemeinden mit effizienter, nachhaltiger Energie zu versorgen, ohne die landwirtschaftliche Produktion zu beeinträchtigen.

Dabei ist Agri-Photovoltaik ein relativ neues Konzept, doch jüngste Untersuchungen zeigen, dass dieser Sektor in den kommenden Jahren rasch wachsen wird, besonders in Europa. „Die Partnerschaft mit Insolight ermöglicht es uns, unsere Fähigkeiten auf Agri-Photovoltaik auszuweiten, wo Energieeffizienz und landwirtschaftliche Produktivität Hand in Hand gehen“, sagt Anne Lillywhite, Senior Vice President von Eaton.

Quelle: Eaton | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH