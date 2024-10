Sunrock baut PV für Logistikimmobilien von Nuveen

Das Immobilienunternehmen Nuveen will Logistikimmobilien in Europa mit Photovoltaikanlagen ausrüsten. Für sieben solcher Projekte in Deutschland hat sie Sunrock beauftragt.

Das Unternehmen Sunrock soll im Auftrag der niederländischen Nuveen Solardachanlagen auf sieben Logistikimmobilien in Deutschland realisieren. Wie die Partner mitteilten, ist Sunrock ein europäischer Entwickler von Photovoltaikanlagen für großflächige Dächer. Bei der Nuveen Real Estate handele es sich um einen internationalen Investment Manager.

Die Gebäude sollen noch in diesem Jahr eine Gesamtspitzenleistung von 14,9 Megawatt (MW) erhalten. Davon befinden sich drei Gebäude in Bremen (insgesamt 3,3 MWp), eines in Neuruppin (3,1 MWp), eines in Kamp-Lintfort (3,4 MWp), eines in Wunstorf (1,3 MWp) und eines in Magdeburg (3,8 MWp).

Die Beauftragung folgt auf ein ähnliches Mandat für sechs Anlagen in den Niederlanden. Perrspektivisch stünden in Kürze auch die Arbeiten für die erste Projektentwicklung in Valence, Frankreich, an.

Tim Hennes, Senior Director bei Nuveen Real Estate, kommentiert: „Im Rahmen unseres Nachhaltigkeitsprogramms haben wir die Umsetzbarkeit der Installation von Photovoltaikanlagen in unserem Logistikportfolio in Europa geprüft. Bislang haben wir 41 Objekte in sieben verschiedenen Ländern mit einer Spitzenleistung von insgesamt 65.300 kWp ausgestattet. Wir freuen uns darauf, dies weiter auszubauen und danken Sunrock für die Unterstützung dieses Ziels.“

Georg Brenninkmeijer, Managing Director Sunrock Germany, erklärt: „Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Nuveen in Deutschland fortzusetzen. Mit der Installation unserer PV-Anlagen in den Niederlanden und nun auch in Deutschland und Frankreich verfolgen (wir) einen nachhaltigen Ansatz für das Immobilienportfolio.“

Quelle: Sunrock | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH