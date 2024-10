Qcells führt Energiemanagementsystem für Haushalte mit PV ein

Auch Qcells bietet jetzt ein intelligentes Energiemanagementsystem für Photovolatik in Haushalten an. Es lässt sich für bestehende Anlagen nachrüsten.

Die Hanwha-Tochter Qcells will mit einem neuen Energiemanagementsystem Haushalte dabei unterstützen, den Strom ihrer PV-Anlagen besser zu nutzen. Es handelt sich dabei laut dem Unternehmen um ein Hardware- und Softwarelösung. Sie soll den Energieverbrauch kompatibler Geräte in Echtzeit überwachen, steuern und optimieren können.

Die App Q.Home Control umfasse dabei Schnittstellen für „alle Arten führender Wärmepumpen und EV-Lade-Wallboxen, Heizstäben oder Klimaanlagen“. So ermögliche sie eine Verbrauchskontrolle, die Haubesitzern das beste Kostenszenario biete. Sie könne in Echtzeit für solarabhängiges Laden, Heizen oder Kühlen sorgen, automatisch und über die einfache Benutzeroberfläche.

Das System wisse ferner genau, wie viel Solarstrom erzeugt wird. Sie könne durch Überwachung des Wetterberichts auch vorhersagen, mit wie viel Produktion zu rechnen sei. So könne es aktiv auf die Einspeisung von selbst erzeugtem PV-Strom umschalten, wenn Solarstrom verfügbar ist, und diese abschalten, wenn die Solarstromerzeugung sinkt. Die Anwendung lasse sich auch für bestehende Anlagen nachrüsten

Sofern in einem Haushalt ein SmartMeter installiert sei, könne die Anwendung auch dynamisch am Strommarkt teilnehmer. Konkrete könne es auf den Großhandelsmarkt für Strom reagieren und dynamisch Strom aus dem Netz beziehen, wenn die Preise am niedrigsten sind.

Die App ermögliche die Echtzeitüberwachung aller angeschlossenen und kompatiblen Geräte und liefere eine Übersicht der bisherigen Energieflüsse und Verbrauchsmuster.

Quelle: Qcells | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH