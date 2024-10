SMA Altenso besteht seit 10 Jahren

Die SMA-Tochter SMA Altenso GmbH feiert ihr 10-jähriges Jubiläum. Das Unternehmen ist als Systemintegrator für Batteriespeichersysteme, Wasserstoffanwendungen und Solar-Hybridsysteme international aktiv.

Seit einem Jahrzehnt realisiert die SMA Altenso GmbH weltweit Projekte zur Energiewende. Solar-Hybridsysteme, netzunabhängige und netzgekoppelte Batteriespeichersysteme sowie Wasserstoffanwendungen fördern die flexible Nutzung erneuerbarer Energien und unterstützen die Reduzierung fossiler Energiequellen. Die 100prozentige Tochter der SMA Solar Technology AG ist eigenen Angaben zufolge in den letzten fünf Jahren stark gewachsen und hat sich zu einem international führenden Systemintegrator entwickelt. Der Fokus liegt zunehmend der Projektentwicklung.

„In den vergangenen zehn Jahren hat das internationale Team wegweisende Projekte rund um den Globus erfolgreich realisiert“, sagt der SMA Vorstandsvorsitzende Jürgen Reinert. „Mit ihren innovativen Lösungen trägt Altenso zum profitablen Wachstum von SMA bei und treibt den Wandel vom Produkthersteller zum Lösungsanbieter voran.“

100 Mitarbeitende aus 20 Nationen

Seit ihrer Gründung im Sommer 2014 hat die Tochtergesellschaft der SMA als internationaler Lösungsanbieter für komplexe Solar-Hybrid-, netzunabhängige und netzgekoppelte Batteriespeichersysteme (BESS) und Wasserstoffanwendungen (P2G) bedeutende Meilensteine erreicht. Insgesamt wurden bislang BESS-Projekte mit einer Leistung von rund 1,5 Gigawatt und P2G-Projekte mit einer Leistung von rund 1 Gigawatt umgesetzt. „Unsere Belegschaft ist auf fast 100 Mitarbeitende aus über 20 Nationen angewachsen“, sagt Enrique Garralaga Rojas, seit 2018 einer der beiden Geschäftsführer von Altenso.

Zu den Projekten gehört zum Beispiel das solar- und batteriebasierte Energiesystem für die Karibikinsel St. Eustatius. Das System mit Solar- und Batterie-Wechselrichtern von SMA verfügt über innovative Funktionen wie Grid Forming und Schwarzstart-Fähigkeit und ermöglicht der Insel tagsüber eine Stromversorgung, die zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien besteht. Zu weiteren Erfolgen zählt die Wasserstoffanwendung mit einer Elektrolyseurkapazität von 20 Megawatt im spanischen Puertollano, die eine Düngemittelfabrik versorgt. Die Anlage, die jährlich bis zu 3.000 Tonnen grünen Wasserstoff produziert, ging 2022 in Betrieb und wird von einem 100-MW-Solarpark versorgt.

Leuchtturmprojekt in Namibia und Batteriespeicher für Deutschland

Im kommenden Jahr steht mit einem Projekt in Namibia im Bereich Solar-basierter Wasserstoffproduktion mit zusätzlichem Batteriespeicher ein einzigartiges Projekt an. Die Altenso wird dabei nicht nur die Systemintegration für das BESS bereitstellen, sondern auch das Gleichrichtersystem für die Wasserstoffproduktion installieren. Für dieses Projekt hat man eine völlig neue Logik des Energiemanagementsystems entwickelt. Darüber hinaus wird Altenso mehrere selbst entwickelte BESS-Projekte in Deutschland schlüsselfertig realisieren und die internationale Projektentwicklung mit ausgewählten Kooperationspartnern deutlich ausweiten.

Quelle: SMA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH