Neue Hybrid-Wechselrichter von Kaco

Der Wechselrichter-Spezialist Kaco New Energy aus Neckarsulm bringt eine komplett neue Reihe an Hybrid-Wechselrichtern auf den Markt. Mit 6, 8, 10 oder 12 Kilowatt an den Schnittstellen zu Photovoltaik-Generator, Batterie und Netz decken die Blueplanet-Hybrid-NH3-Wechselrichter die gängigen Leistungsklassen für PV-Heimspeicher und kleine Gewerbespeicher ab. Die Wechselrichter sollen mit Batterien namhafter Hersteller kompatibel sein und unterstützen die in Deutschland geltende Netzrichtlinie 4105 wie auch die geltenden Regelungen in Österreich und in der Schweiz. Zertifizierungen für weitere europäische Länder sollen demnächst hinzukommen.

Die Blueplanet-Hybrid-NH3-Wechselrichter sind notstromfähig und bilden bei Stromausfällen ein autarkes Inselnetz, das Verbraucher aus der Batterie und der Photovoltaik-Anlage versorgt. Ihre Fähigkeit, hohe Lasten mit voller Nennleistung aus der Batterie zu speisen, soll sie besonders auszeichnen. Das System ist darüber hinaus schwarzstartfähig und ermöglicht die solare Nachladung der Batterie. Das heißt: Läuft der Speicher zum Beispiel in der Nacht leer, lädt das System nach Sonnenaufgang zunächst die Batterie auf und erzeugt dann erneut das Inselnetz.

Intelligente Sektorenkopplung

Der Einsatz des Home Energy Management Systems (HEMS) „Consolinno HEMS blueplanet edition“ soll den Eigenverbrauch maximieren. Die optimale Zuschaltung von schaltbaren Lasten, wie beispielsweise einer AC-Wallbox für Elektrofahrzeuge oder einem Heizstab zur Warmwassererzeugung, wird automatisiert vorgenommen. Somit wird überschüssiger Strom nicht eingespeist, sondern selbst verbraucht.

Zudem hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Mutterkonzern Siemens die neue Blueplanet Smartcloud entwickelt. Die Monitoring-Cloud soll komfortable Funktionen mit höchsten Sicherheitsstandards beim Zugriff auf die gespeicherten Daten bieten. Die Konfiguration der Wechselrichter erfolgt über eine App. Diese bietet darüber hinaus eine lokale Ansicht des Batteriespeichers mit einer schnellen Aktualisierungsrate von zehn Sekunden, um Lastschwankungen und Schwankungen in der Photovoltaik-Erzeugung nahezu in Echtzeit zu erkennen.

Dank der Flexibilität von bis zu drei MPP-Trackern eignen sich die Blueplanet Hybrid NH3 für Photovoltaik-Anlagen mit unterschiedlich geneigten Dächern. Die Hybrid-Wechselrichter lassen sich durch die Blueplanet-NX3 Solar-Wechselrichter des Unternehmens ergänzen. Auf diese Weise kann man weitere Dachflächen oder bestehende Photovoltaik-Installationen integrieren und zur Batterieaufladung nutzen. Diese erweiterbaren Lösungen sollen eine hohe Anpassungsfähigkeit bieten und eine nahtlose Skalierung und Erweiterung bestehender Photovoltaik-Anlagen ermöglichen.

