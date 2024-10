Das Flachdachsystem PMT X118 setzt neue Maßstäbe in Stabilität, effizienter Montage und Wirtschaftlichkeit

Der Hersteller Premium Mounting Technologies (PMT) bringt PV-Unterkonstruktionen mit seiner Innovation PMT X118 auf das nächste Level.

Unsere Dächer werden zu den Kraftwerken von morgen. Damit sie den extremen Wetterbedingungen, die der Klimawandel mit sich bringt, standhalten können, brauchen sie eine solide und verlässliche Grundlage. Mit PMT X118 setzt Premium Mounting Technologies & Co. KG (PMT) neue Maßstäbe, indem es Stabilität, einfache Installation und maximale Effizienz vereint.

Anforderungen ändern sich

Die Anforderungen an Montagesysteme steigen – vor allem angesichts der immer häufiger auftretenden Extremwetterereignisse. Stürme, starke Winde und andere Naturgewalten setzen Dachanlagen enorm zu. Hier kommt PMT X118 ins Spiel: Es ist so konstruiert, dass es selbst extremen Wetterbedingungen mühelos standhält und dabei seine Stabilität und Langlebigkeit bewahrt. PMT X118 trotzt Windgeschwindigkeiten von über 117 km/h – eine Geschwindigkeit, ab der ein Unwetter als Orkan bewertet wird. Das „X“ steht hierbei für die widerstandsfähigen Kreuzverbindungen des Systems, die in Kombination mit NanoGrip, EasyPlates und biegesteifen Stahlprofilen ein Maximum an Stabilität garantieren.

Montage leicht gemacht – schneller, besser, zukunftssicher

PMT X118 revolutioniert die PV-Dachmontage: Dank der innovativen Push-&-Click-Technologie und einem Schwenksystem lassen sich die Module mit nur wenigen Handgriffen montieren. Das spart nicht nur Zeit, sondern minimiert auch das Risiko von Fehlern. In einer Branche, in der PV-Module immer größer werden, kommt es auf jedes Detail an – und hier punktet PMT X118 mit seiner intelligenten Konstruktion.

EasyPlates: Maximale Stabilität, minimale Dachbelastung

Mit den EasyPlates gehört die Sorge um punktuelle Belastungen oder teure Dachsanierungen der Vergangenheit an. Die Last wird gleichmäßig verteilt, und die integrierten Kreuzverbindungen bieten zusätzlichen Schutz für die Verkabelung. Das macht die Installation nicht nur stabiler, sondern auch deutlich effizienter.

Geringere Last und mehr Haftung

Durch die biegesteifen Stahlprofile benötigt das Montagesystem weniger Ballaststeine – was wiederum weniger Gesamtlast auf dem Dach bedeutet. Gleichzeitig sorgen die stabilen Verbindungen und die speziellen Auflageteller dafür, dass die Anlage sicher an ihrem Platz bleibt und das Dach somit zusätzlich geschützt wird.

Nachhaltigkeit, auf die man bauen kann

Mit einer 15-jährigen Garantie, die auch den Bautenschutz umfasst, bietet PMT X118 langfristige Sicherheit und Zuverlässigkeit. Strenge Prüfungen garantieren dabei die herausragende Qualität des Systems – ein solides Fundament für eine nachhaltige Investition.

Erfahren Sie mehr über die zukunftsweisende PV-Montagelösung und entdecken Sie alle Details auf unserer Unterseite: PV-Unterkonstruktion PMT X118

Über PMT

Seit 2012 produziert PMT – Premium Mounting Technologies GmbH & Co. KG wegweisende PV-Montagesysteme sowie industrielle Carport-Systeme. Mit über 90 engagierten Mitarbeitenden bietet das Unternehmen aus Stadtsteinach in Bayern maßgeschneiderte Lösungen, die weltweit Kunden wie EPCs, Großhändler und Monteure überzeugen.