Anika Schwalbe neue stellvertretende Geschäftsführerin bei AEE

Die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) hat mit Anika Schwalbe die Geschäftsführung verstärkt. Sie ist seit Anfang November neue stellvertretende Geschäftsführerin.

Anika Schwalbe hat ab November die Position der stellvertretenden Geschäftsführerin bei der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) übernommen. Ihre Funktion als Pressesprecherin wird sie weiterhin ausüben. Seit ihrem Eintritt in die AEE im Jahr 2019 hat Schwalbe die Öffentlichkeitsarbeit der Agentur maßgeblich geprägt. Nach ihrem Einstieg als Pressereferentin übernahm sie im August 2021 die Position der Pressesprecherin. Neben ihrer Tätigkeit in der Pressearbeit sammelte sie zudem Erfahrungen in der Projektleitung, um den gesellschaftlichen Diskurs über Erneuerbare Energien zu fördern.

Vor ihrer Zeit bei der AEE war Anika Schwalbe sechs Jahre lang als Online-Journalistin tätig. Ihre Schwerpunkte lagen in den Bereichen Wirtschaft, EU-Politik und Mittelstand, wo sie multimedial berichtete und gleichzeitig wertvolle Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit politischen Akteur:innen sammelte. Nach ihrem Magisterabschluss in Deutscher Literatur, germanistischer Linguistik sowie Kunst- und Medienwissenschaft absolvierte sie in Hamburg einen Master of Journalism.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Anika Schwalbe in ihrer neuen Funktion“, sagt Robert Brandt, Geschäftsführer der AEE. „Es werden wichtige Jahre, in denen wir mit der Agentur für Erneuerbare Energien helfen wollen, die Energiewende voranzubringen und die verschiedenen Akteure mit ihren Wünschen und Bedürfnissen zusammenzubringen.“ In ihrer neuen Funktion als stellvertretende Geschäftsführerin wird Schwalbe gemeinsam mit Brandt die strategische Entwicklung der Agentur aktiv gestalten.

Quelle AEE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH