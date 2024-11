Stawag bietet Nachrangdarlehen für Windpark Münsterwald an

Der Energieversorger Stawag bietet seinen Kund:innen und Einwohner:innen der Stadt und Städteregion Aachen ein Nachrangdarlehen an. Das Darlehen dient der Finanzierung des Windparks Münsterwald.

Der Energieversorger Stawag – Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG bietet Bürgerinnen und Bürger können ab Anfang Dezember an, sich in Form eines Nachrangdarlehens am bereits bestehenden Windpark Münsterwald finanziell zu beteiligen. „Wir haben uns ehrgeizige Klimaziele gesetzt: Bis 2030 möchten wir so viel grünen Strom in eigenen Anlagen erzeugen, dass wir rechnerisch die gesamte Stadt damit versorgen können. Weit mehr als die Hälfte des Ziels haben wir schon erreicht“, sagt Frank Brösse, Geschäftsführer der Stawag Energie GmbH, einer 100%-Tochter der Stawag, die auf den Ausbau der erneuerbaren Energien spezialisiert ist. „Für den Windpark Münsterwald haben wir bereits vor fünf Jahren eine sehr erfolgreiche Bürgerbeteiligung aufgelegt, die jetzt zurückgezahlt wird. Jetzt gibt es eine neue Chance, sich zu beteiligen.“ Mit Bau und Betrieb von bereits knapp 25 Windparks, zwölf Solarparks und vielen kleineren Anlagen sieht sich der Aachener Energieversorger als ein führendes, regionales Unternehmen der Energiewende.

Zeichnung für Nachrangdarlehen Windpark Münsterwald ab Anfang Dezember

Beteiligen können sich Interessierte über ein Nachrangdarlehen. Ab Dienstag, den 3. Dezember 2024 sind alle Stromkundinnen und -kunden von Stawag und der ehemaligen Enwor zeichnungsberechtigt. Zwei Tage später, am 5. Dezember, wird das Nachrangdarlehen dann für alle Bürgerinnen und Bürger mit Erst- oder Zweitwohnsitz in Stadt und Städteregion Aachen geöffnet.

Insgesamt wird ein Volumen von maximal 2,5 Millionen Euro nach dem Windhundprinzip vergeben. Interessierte können sich ab 500 Euro aufwärts in 500-Euro-Tranchen bis zu maximal 25 000 Euro beteiligen. Das Darlehen läuft bis Ende 2029, der Zinssatz beträgt 3,75 Prozent pro Jahr. Grüner Strom für 16 000 Haushalte

Der Windpark Münsterwald ist seit 2018 in Betrieb. Sieben Anlagen mit je 3,3 Megawatt Leistung stehen entlang der Himmelsleiter. Rund 56 Millionen Kilowattstunden grünen Strom erzeugt der Windpark jährlich. Er trägt damit einen guten Teil zu der derzeitigen Gesamtmenge von 600 Millionen Kilowattstunden bei, die die Stawag jährlich produziert. Bis 2030 soll eine Menge von 1000 Millionen Kilowattstunden erreicht werden.

Details zum Nachrangdarlehen sind auf dem Stawag-Onlineportal unter diesem Link zu finden, über das auch die Vergabe erfolgt.

Quelle: Stawag | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH