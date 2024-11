Photovoltaik und Stromspeicher: Grenergy expandiert in Deutschland

Das Unternehmen Grenergy entwickelt derzeit 15 Batteriespeicherprojekte in Deutschland und hat weitere Projekte in Planung. Die Solar-Pipeline in Deutschland beträgt aktuell 1,2 GW.

Der spanische Photovoltaik-Projektentwickler Grenergy baut seine Präsenz auf dem deutschen Markt aus. Mit einer Solarpipeline von mittlerweile 1,2 GW beschleunigt das Unternehmen nun auch das Geschäft mit Batteriespeichern. Aktuell hat Grenergy hat in Deutschland bereits mehr als 15 Batteriespeicherprojekte in der Entwicklung.

Grenergy entwickelt Solarprojekte derzeit vor allem in Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen. In Sachen Batteriespeicher ist Grenergy deutschlandweit tätig. An den beiden Standorten in Berlin und Hannover sind mittlerweile 20 Mitarbeiter für Grenergy tätig, um das Wachstum voranzutreiben. Diese lokale Präsenz in Deutschland ergänzt das Unternehmen durch die umfassende globale Erfahrung, die mehr als 80 Photovoltaik-Anlagen in den drei Hauptmärkten Europa, die Vereinigten Staaten und Lateinamerika umfasst. Außerdem baut das Unternehmen derzeit in Lateinamerika unter dem Namen Oasis de Atacama ein Projekt mit einer Speicherkapazität von rund 11 GWh. Es soll sich um das bisher weltweit größte Batterieprojekt handeln. Mit einer Gesamtinvestition von rund 2,3 Milliarden US-Dollar entwickelt Grenergy im Norden Chiles dieses Projekt, das sich bereits im Bau befindet. Der Großbatteriespeicher soll eine Leistung aus gespeicherter Solarenergie von etwa 2 GW erbringen.

Grenergy hat sich als eines der führenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien in Europa etabliert und verfügt weltweit über eine Pipeline von 5,2 GW im Bereich Photovoltaik und 4,7 GWh im Bereich Batteriespeicher. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 verzeichnete das Unternehmen ein EBITDA-Wachstum in Höhe von 43 % auf 31 Millionen Euro. Stand heute verfügt Grenergy über ein Portfolio von 15,9 GW (Solar) und 21,7 GWh (Batteriespeicher).

Grenergy hat Zahl der Mitarbeiter:innen in Deutschland ausgebaut

„Wir sehen ein starkes Wachstum im deutschen Markt. Gleichzeitig haben wir die Anzahl an Mitarbeitern hier in den letzten zwei Jahren stark erhöht. Unser Engagement in Deutschland wollen wir weiter ausbauen. Unser Ziel ist es, hier weiter zu expandieren“, sagt Tobias Greb, Geschäftsführer und Country Manager von Grenergy in Deutschland. Speicherung von Strom in Batterien wird im Rahmen der Umsetzung der Energiewende eine immer größere Rolle spielen. Nach Angaben des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW) sind bis Ende 2023 bereits mehr als eine halbe Million neuer Batterien insbesondere im Haushaltsbereich installiert worden. Ferner setzt die Bundesregierung flankierend politische Maßnahmen und Subventionen ein, um den Einsatz auch von großen Batteriespeichersystemen zu fördern. „Batteriespeicher stellen eine wesentliche Säule für eine effiziente Integration der erneuerbarer Energien in den Markt dar“, so Greb hinzu.

Quelle: Grenergy Renovables | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH