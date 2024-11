Agri-Photovoltaik: Cube Green Energy übernimmt Sunfarming

Der Windenergieentwickler Cube Green Energy übernimmt die Mehrheit der Anteile am Agri-PV-Entwickler Sunfarming. Die Gründer von Sunfarming behalten eine Minderheitsbeteiligung.

Cube Green Energy, ein deutsches Unternehmen im Besitz des US-amerikanischen Infrastruktur-Investors I Squared Capital, hat den Kauf der Mehrheitsanteile von Sunfarming bekanntgegeben. Sunfarming ist ein deutscher Photovoltaik-Projektentwickler und unabhängiger Stromerzeuger mit Schwerpunkt auf PV-Projekten auf landwirtschaftlichen Flächen, auch bekannt als Agri-PV. Die Übernahme von Sunfarming soll Cube Green Energy eine Vorreiterrolle auf dem deutschen Agri-PV-Markt verschaffen.

Sunfarming hat europaweit PV-Projekte mit einer Gesamtleistung von mehr als 650 MW realisiert. Das Unternehmen sieht sich als Marktführer im wachstumsstarken Agri-PV-Segment in Deutschland und hat eine Pipeline von knapp 2 GW Agri-PV-Leistung in der Entwicklung. Dabei zeichnet sich Sunfarming eigenen Angabne zufolge durch seine Expertise entlang der gesamten PV-Wertschöpfungskette aus, die von der Planung über den Bau bis hin zum operativen Anlagenmanagement reicht. Die Gründer von Sunfarming stammen selbst aus der Landwirtschaft, wodurch sie in dem Segment tief verwurzelt sind und über ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse von Landwirten und lokalen Gemeinden verfügen.

Cube Green Energy und I Squared unterstützen Sunfarming

Durch die Übernahme wollen I Squared und Cube Green Energy den Agri-PV-Spezialisten bei der Planung, dem Bau und dem Betrieb seiner Pipeline unterstützen. Ferner plant I Squared, bis 2028 mehr als 500 Millionen Euro in die Umsetzung der Agri-PV-Pipeline von Sunfarming zu investieren. Zudem wird das Unternehmen auch von I Squareds günstigen Einkaufskonditionen als Großabnehmer von Komponenten profitieren. Seit 2014 hat I Squared bereits Milliarden US-Dollar für den Ausbau von Projekten zur Umsetzung der Energiewende bereitgestellt und sich somit eine starke Marktposition und Skalenvorteile erarbeitet.

„Durch den Zusammenschluss mit Sunfarming ergeben sich für Cube Green Energy bedeutende Synergien“, sagt Raghuveer Kurada, CEO von Cube Green Energy. „Wir ergänzen unser bestehendes Onshore-Windenergie-Entwicklungsgeschäft und setzen unsere Strategie, innovative Lösungen für eine Zukunft basierend auf erneuerbaren Energien zu entwickeln, weiter um.“

Die Transaktion soll im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein. Sie steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und Bedingungen. Ferner sollen die Gründer von Sunfarming und das Management in ihren Rollen im Unternehmen bleiben und behalten eine Minderheitsbeteiligung. „Die Investition von I Squared über Cube Green Energy gibt der dynamischen Entwicklung von Sunfarming weiteren Rückenwind und unterstreicht unsere starke Position auf dem Agri-PV-Markt“, sagt Peter Schrum, Gründer von Sunfarming.

Quelle: Sunfarming | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH