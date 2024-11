Enerix und PSD Bank bieten Solarkredit für private PV-Anlage

Kunden von PV-Händler Enerix können zur Finanzierung einer PV-Anlage einen Solarkredit der PSD Bank in Anspruch nehmen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Eigenkapital für die Anlage auf dem Dach zur Verfügung zu stellen.

Die Photovoltaik-Fachbetriebskette Enerix koopertiert mit der PSD Bank zur Finanzierung von Photovoltaikanlagen. Es geht um die Option für bestehende und potenzielle Kunden, ein PV-Kraftwerk auf dem Dach ohne Anfangsinvestitionen installieren zu lassen. Dazu biete die PSD Bank West eG laut einer Pressemitteilung einen zinsgünstigen Solarkredit an. Damit wollen die Partner Solarstrom für eine breitere Zielgruppe erschwinglich machen.

Denn viele Interessierte stünden vor finanziellen Hürden und schreckten vor den anfänglichen Investitionskosten zurück, obwohl sie die Vorteile von Solarenergie erkennen. Der PSD SolarKredit ermögliche es den Kunden, eine PV Anlage ohne Eigenkapital vollständig zu finanzieren. „Ohne großen Aufwand können sie ihren eigenen PV-Strom nutzen und so langfristig von geringeren Energiekosten profitieren“, sagt Peter Knuth, Geschäftsführer und Mitbegründer von Enerix.

Durch den Kredit entfalle die finanzielle Einstiegshürde. Die Kunden sparten ab dem ersten Tag Stromkosten, da hohe Energiekosten entfallen. Überschüssig erzeugter Strom werde ins Netz eingespeist oder am Strommarkt verkauft, was direkt zur Rückzahlung des Kredits und zur Amortisation der Solaranlage beitrage.



“Die PSD Bank West eG ist eine von 12 rechtlich selbstständigen PSD Banken in Deutschland“, erläutert René Königshausen, Vorstandsvorsitzender der PSD Bank West eG. „Unsere Kooperation mit Enerix ist zukunftsorientiert und steht für unser gemeinsames nachhaltiges Engagement. Wir freuen uns, Menschen auf dem Weg zu einer umweltbewussten Versorgung mit erneuerbaren Energien zu begleiten”.

Kunden und Interessierte können sich seit dem 01.11.2024 bei ihrem regionalen Enerix-Partner über den Solarkredit informieren. Dort lasse sich zudem eine Finanzierung für die Photovoltaikanlage beantragen.

Quelle: Enerix | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH