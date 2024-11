VW-Vertragswerkstatt Warncke installiert PV-Anlage mit 98 kW

Ein Autohaus und VW-Partner in Tarmstedt bei Bremen will mit einer neuen PV-Anlage zum VW-Ziel beitragen, bis 2050 im Konzern und bei Händlern CO2-neutral zu werden.

Das Autohaus und VW-Vertragswerkstatt Warncke aus der Nähe von Bremen hat eine PV-Anlage mit einer Spitzenleistung von 98 Kilowatt (kWp) am Standort Tarmstedt installiert . Die neue Anlage mit 242 Sunpower Solarmodulen und DC-optimierter Wechselrichtertechnologie von SolarEdge liefert Strom für den Ausstellungsraum und die Flotte von Elektrofahrzeugen des Autohauses. Das teilte Technologiepartner Solaredge mit. Um die Wirtschaftlichkeit weiter zu steigern, hat Warncke außerdem einen Batteriespeicher mit einer Leistung von 23 Kilowattstunden (kWh) installiert, um die tagsüber erzeugte Solarenergie für die Nutzung außerhalb der Geschäftszeiten zu speichern.

Die Umstellung auf Solarenergie sehe die VW-Vertragswerkstatt als Beitrag der von Volkswagen ausgerufenen Initiative „Way to Zero“. Deren übergeordnetes Ziel sei ist, konzernweit inklusive der Handelsstandorte, bis zum Jahr 2050 bilanziell kliamneutral zu werden. Warncke produziere bereits seit 2007 Solarenergie, als der Miteigentümer Wolf Warncke die erste 11 kWp-Solaranlage auf einem Nebengebäude des Unternehmens installierte – damals noch privat und mit 100 Prozent Einspeisung. Mit der nun installierten großen Anlage decke die Solarenergie in der Spitze bis zu 81 Prozent eines werktäglichen Energieverbrauchs des Autohauses ab.

Elektromobilität lässt Stromverbrauch weiter steigen

Das Autohaus Warncke verfüge seit 2016 über eine 50 kW CCS-Ladestation. Das Autohaus bietet neben dem Fahrzeughandel auch den Vertragsservice für die Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi und Škoda und eine Autovermietung an. Durch die zunehmende Elektrifizierung steige der Energieverbrauch des Autohauses. Die Solaranlage decke mit einer jahresdurchschnittlichen Eigenverbrauchsquote von ca. 75 Prozent den Strombedarf des Unternehmens zu ca. 38 Prozent. Darüber hinaus speise der Händler ungefähr 25 Prozent der Stromproduktion ins öffentliche Netz ein. Das Autohaus rechnet in der Stromrechnung mit Einsparungen in Höhe von etwa 18.000 Euro pro Jahr.

Peter Warncke, Miteigentümer von Warncke, kommentiert: „Mit der Entwicklung der Elektromobilität in den letzten Jahren hat sich eine neue Situation ergeben. Der durch diverse Energiesparmaßnahmen in der jüngeren Vergangenheit tendenziell gesunkene Stromverbrauch ist durch die Elektrifizierung vor allem im Fuhrpark zuletzt wieder angestiegen. Wir erwarten, dass sich dieser Anstieg weiter fortsetzen wird.“

Das neue Solar- und Speichersystem wurde von Powertrust, einem führenden Solarinstallateur in der Region, installiert. Um die Energieerzeugung aus der Ost-West-Ausrichtung des Daches von Warncke zu erhöhen, installierte Powertrust ein DC-optimiertes Wechselrichtersystem von SolarEdge mit Leistungsoptimierern sowie ein Foliendach zur weiteren Steigerung der Energieerzeugung.

Quelle: Solaredge | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH