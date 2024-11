CCI erwirbt von Terra One deutsche Projekte für Batteriespeicher mit 310 MW

Das Berliner Batteriespeicher-Startup Terra One veräußert Projekte in Deutschland an ein britisches Unternehmen. Mit dem Erlös wollen die Deutschen eigene Speichervorhaben realisieren.

Die britische Castleton Commodities International LLC (CCI) erwirbt ein Portfolio an Projekten für Batteriespeicher in der Größenordnung in Deutschland von 310 Megawatt (MW). Veräußerer ist das Berliner Startup Terra One Climate Solutions GmbH.

Wie CCI mitteilte, werde die Tochter S4 Energy BV die Vorhaben bauen, betreiben und deren Eigentümer sein. Für S4Energy stelle dies den Eintritt in den deutschen Markt dar. Das Portfolio bestehe ferner aus baureifen und fortgeschrittenen Projekten, die zwischen 2026 und 2028 in Betrieb gehen sollen. Sie seien strategisch positioniert, um Deutschland regenerative Energieziele zu erreichen, Netzstabilität und Flexibilität zu ermöglichen.

Wie die Terra One beratende Capcora außerdem erklärte, unterstütze Terra One diese Ziele mit über 400 Projekten und einer Gesamtkapazität von mehr als 80 GWh. Derzeit baue das Startup Speichervorhaben in Deutschland und sei am Strommarkt über seine algorithmische Handelsplattform beteiligt.

„Die Partnerschaft nutzt die Markterfahrung von CCI und unseren innovativen Ansatz“, zitiert Capcora Thomas Antonioli, Mitbegründer und Finanzvorstand von Terra One. „Wir werden die Erlöse für den Bau mehrerer hundert Megawattstunden unserer eigenen BESS-Projekte verwenden, die wir über unsere firmeneigene Optimierungsplattform betreiben werden.“ BESS steht für battery energy storage system.

Mohit Singh von CCI: „Diese Transaktion unterstreicht unsere Überzeugung in den Sektor und unser festes Vertrauen darauf, dass Batteriespeicher eine entscheidende Rolle bei der Erreichung der deutschen Dekarbonisierungsziele spielen müssen.“

Quelle: CCI / Capcora | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH