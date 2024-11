Thüringer Gemeinde beteiligt sich an 2-MW-Solarpark von Teag

Das thüringische Unterwellenborn hat sich an einem neuen PV-Park auf Gemeindegebiet beteiligt. So erhält die Kommune eine finanzielle Beteiligung nach dem EEG.

Die Thüringer Gemeinde Unterwellenborn ist eine Beteiligung an einem neuen Solarpark eingegangen, den die Teag Solar baut und betreibt. Wie die Tochter des Regionalversorgers Thüringer Energie AG mitteilte, handelt es sich um eine Großflächenphotovoltaikanlage im südostthüringischen Birkigt, das zu Unterwellenborn zählt. Die Spitzenleistung liege bei zwei Megawatt. Hintergrund sei, dass die Gemeinde so von der im Paragraph 6 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) garantierten finanziellen Betreiligung profitiere. Entsprechend haben die Partner einen Beteiligungsvertrag unterzeichnet, und zwar in persona von Bürgermeister André Gölitzer sowie Stefan Zaubitzer, Geschäftsführer TEAG Solar GmbH.

Die circa 1,3 Hektar große Freiflächenanlage sei unter Berücksichtigung eines ganzes Paketes von sogenannten biodiversitätsfördernden Maßnahmen umgesetzt worden. Unter anderem habe die Teag auf der früheren Ackerfläche sechs Laubbäume nachgepflanzt und bestehende Hecken und Sträucher eingebunden. Zudem sei ein 500 Quadratmeter großer Blühstreifen mit Thüringer Saatgut entstanden – zusätzlich zu einem ca. 1.000 Quadratmeter großer Grünlandstreifen und einer Reihe von Totholz- und Natursteinhaufen als Lebensraum für Insekten und Kriechtiere.

„Bei den Projekten der TEAG Solar liegt uns die Beteiligung der Kommunen und Bürger sehr am Herzen“, sagte Teag-Manager Zaubitzer. Denn nur, wenn wir alle mitnehmen, wird die Energiewende langfristig gelingen“. Das Vorhaben sei ein Beispiel dafür, dass sich die Thüringer Kommunen immer aktiver an der Umsetzung der Energiewende in den ländlichen Regionen beteiligten.

Die PV-Anlage stelle zudem noch eine Modellanlage für Mitarbeiterbeteiligungen dar. In Form von Mitarbeitersparbriefen haben sich mehrere hundert Mitarbeiter der TEAG-Gruppe an der Finanzierung der Anlage beteiligt.

