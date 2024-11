Energiekontor und Landverpachten.de bauen Solarpark in Fürth

Die Plattform landverpachten.de vermittelt Land an Projektentwickler von PV-Parks. Jetzt hat das Unternehmen mit Energiekontor einen Solarpark in Fürth umgesetzt.

Die Landvermittlungsplattform landverpachten.de hat mit der Energiekontor AG einen 12 Megawatt (MW) starken Solarpark im Landkreis Fürth zur Umsetzung gebracht. Wie das Portal mitteilte, hat es die Fläche für den Projektierer vermittelt. Insgesamt habe das Unternehmen mehr als 4.500 Hektar an Pachtverträgen für erneuerbare Energieprojekte in Deutschland vermittelt.

Der Solarpark in Seukendorf ist seit Mitte November 2024 in Betrieb. Die Energiekontor AG war für die Entwicklung des Projekts auf einer Fläche von ca. 10 Hektar des Eigentümers verantwortlich.

„Die Teilnahme an der Energiewende kann ganz einfach sein, und das zeigen wir mit unserer Online-Plattform www.landverpachten.de. Die erfolgreiche Vermittlung der Fläche in Seukendorf ist ein Beispiel dafür, wie eine gut strukturierte digitale Lösung die Nutzung von Land für erneuerbare Energien erleichtert. Unser kostenloses Angebot verbindet Flächenbesitzer mit Projektentwicklern und eröffnet Gemeinden in Deutschland neue Möglichkeiten, ihre Stromversorgung unabhängiger zu gestalten” erklärt Sebastian Muissus, Geschäftsführer von

landverpachten.de.

„Die Inbetriebnahme des Solarparks Seukendorf markiert einen weiteren wichtigen Erfolg für unsere nachhaltige Wachstumsstrategie. Der Ausbau und die zunehmende technologische Diversifizierung unserer Eigenparks stärken die Sicherheit und finanzielle Stabilität unseres Geschäftsmodells.“, erklärt Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG.

Landverpachten.de vermittelt Land für Solaranlagen und stationäre Großspeicher (BESS) an Projektentwickler wie Energiekontor.

Quelle: landverpachten.de | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH