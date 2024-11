Tauber Solar gründet Tochter für Energiespeicher

PV-Unternehmen Tauber expandiert mit einem Finanzpartner in das Speichergeschäft. Mittelfristig will die Gesellschaft ein Portfolio von einem Gigawatt aufbauen.

Das PV-Unternehmen Tauber Solar hat zusammen mit einem Investor eine Tochter für Energiespeicher gegründet. Wie das Unternehmen mitteilte, geht es um Großprojekte im Bereich der Photovoltaik und Energie-Großspeicher. Die neue Gesellschaft will diese entwickeln, bauen sowie über den kompletten Lebenszyklus betreiben. Die Neugründung firmiere ferner unter Tauber Energy GmbH, hat ihren Sitz in Tauberbischofsheim und Entwicklungsbüros in Frankfurt und Würzburg. Tauber Solar sei bereits im Großspeicherbereich aktiv und habe in den letzten zwei Jahren Fortschritte in der Entwicklung und Umsetzung von Energiespeicher-Projekten gemacht. Partner sei die Tethys Impact Energy GmbH, ein in Friedrichshafen ansässiger Investor.

„Nachdem wir seit fast 25 Jahren aus der Photovoltaik kommen, ist es für uns in den letzten Jahren zunehmend wichtiger geworden, sich mit der Energiespeicherung auseinanderzusetzen. Zum einen als Ergänzung zu Solar PV Anlagen und Ladesystemen im Gewerbe- und Industriebereich, als auch im Bereich Standalone-Großspeicher.“ Das sagte Arne Weinig, Geschäftsführender Gesellschafter von Tauber Solar. „Die Organisation in einer neuen separaten Gesellschaft erlaubt es uns flexible Strukturen aufzubauen, die sich auf den vergleichsweise neuen Bereich der Energiewende fokussieren – insbesondere auf Großspeicher.“

Die Partner wollen innovative und nachhaltige Speicher- und erneuerbare Energien-Lösungen entwickeln, akquirieren und umsetzen. Außerdem wollen sie die Vorhaben „in einem Energiemarkt mit wachsenden Herausforderungen wirtschaftlich erfolgreich“ betreiben.

In den nächsten drei Jahren plant Tauber Energy ein Portfolio von mindestens 1 GW an Projekten aufzubauen und deckt dabei verschiedenen Aspekte der Wertschöpfungskette ab. Mittelfristig strebe das Unternehmen an, in ausgewählten Energiemärkten Europas als etablierter Partner für Erneuerbare Erzeugungs- und Speicheranlagen zu agieren.

Quelle: Tauber Solar | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH