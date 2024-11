Jakob Schlandt wird Head of Regulation & Policy beim Hamburg Institut

Der ehemalige Redaktionsleiter von Tagesspiegel Background Energie & Klima, Jakob Schlandt, übernimmt ab Januar 2025 die Leitung des Kompetenzfelds Regulation & Policy beim Hamburg Institut.

Ab Januar 2025 verstärkt Jakob Schlandt das Team der Hamburg Institut Consulting (HIC) und ist ab sofort beratend tätig. Das Unternehmen für Strategieberatung und angewandte Forschung mit rund 50 Mitarbeitenden hat seinen Schwerpunkt in den Bereichen Energiepolitik und Energiewirtschaft. In seiner Funktion als Senior Berater und Head of Regulation & Policy wird Schlandt für Management- und Politikberatung in Regulierungs- und Policy-Fragen zuständig sein. Zudem verantwortet er das Monitoring von gesetzgeberischen und regulatorischen Entwicklungen auf nationaler und europäischer Ebene. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf der Strategieberatung und Bewertung von Geschäftsmodellen im Bereich Energienetze und Stromerzeugung liegen. Schlandt übernimmt die Leitung des Berliner Standorts des Hamburg Instituts.

Schlandt hat ein MBA Studium an der University of London absolviert. Seit 20 Jahren begleitet er die deutsche Energie- und Klimapolitik. Von 2017 bis 2024 leitete er Tagesspiegel Background Energie & Klima. Dabei wirkte er maßgeblich mit an der Etablierung als erfolgreichstes nationales Energiepolitik-Briefing. „Ich freue mich außerordentlich, als Senior Berater und Head of Regulation and Policy beim Hamburg Institut die Zukunft der Energiepolitik zu begleiten. Als Team werden wir Politik, Verbänden und Unternehmen helfen, die Herausforderungen der Transformation zu verstehen – nur so kann man sie gestalten und von ihr profitieren“, sagt Schlandt.

„Jakob Schlandt kommt zu uns mit einem riesigen Wissens- und Erfahrungsschatz in der Energie- und Klimapolitik. Damit passt er perfekt zu unserem Profil und den Herausforderungen, vor denen unsere Kundinnen und Kunden heute und in Zukunft stehen. Er wird hauptsächlich in unserem Berliner Büro arbeiten und damit auch unsere Präsenz in der Hauptstadt erhöhen“, sagt Hamburg Institut Geschäftsführer Robert Werner.

„Energiepolitische Kompetenz ist ein Grundpfeiler des Hamburg Instituts seit unserer Gründung im Jahr 2012. Dass wir für den Ausbau unseres Leistungsangebots in diesem Bereich nun so erfahrene und qualifizierte Verstärkung gewinnen konnten, freut uns sehr“, ergänzt Matthias Sandrock, ebenfalls Geschäftsführer des Hamburg Instituts.

Das Hamburg Institut hat unter anderem eine besondere Expertise in erneuerbaren Wärmenetzen.

