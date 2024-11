Sunrock baut 6,7 MW PV-Anlage auf Gewerbe-Dach in Düsseldorf

Sunrock errichtet auf dem Gewerbegebiet „The Tube“ von Frasers Property Industrial in Düsseldorf eine PV-Anlage mit einer Leistung von insgesamt 6,7 MW.

„The Tube“ ist ein Industrie- und Gewerbegebiet, für das Frasers Property eine Platin-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) anstrebt. Es soll ein Flaggschiff-Projekt für das internationale Immobilienunternehmen werden. Die PV-Anlage ist eine der Maßnahmen, die das Gewerbe-Projekt besonders nachhaltig machen sollen. Die Arbeiten an der Anlage begannen Ende September 2024, die Solarmodule sollen im Januar 2025 installiert werden. Ende März 2025 soll die Solaranlage in Betrieb und ans Netz gehen. Sie soll eine Spitzenleistung von 6,7 MW haben.

Sunrock ist auf PV-Anlagen auf großen Dächern spezialisiert. Das Unternehmen will die 74.000 m2 große Dachfläche von Frasers Property mieten, die Solaranlage betreiben und den Strom an die Gewerbe-Mieter zur verkaufen. Im letzten Solarpaket war der Mieterstrom-Zuschlag auf Gewerbe-Projekte ausgedehnt worden. Bei gut 6.000 MWh soll der jährliche Stromertrag liegen. Eine der insgesamt acht Mieteinheiten ist laut Sunrock bereits an ein Pharmalogistik-Unternehmen vergeben, für die weiteren liefen noch Verhandlungen.

Neben der PV-Anlage soll das Industrie- und Gewerbe-Gebiet The Tube auch eine Wärmepumpenheizung und Smart Metering besitzen. Das Projekt entsteht als sogenannte Brownfield-Entwicklung auf einem ehemaligen Industriegelände. Für den Rückbauprozess will Frasers Property zusätzlich eine Gold-Zertifizierung der DGNB erhalten. Es sei das erste Mal, das eine solche Zertifizierung für den Rückbau eines Industrieareals vergeben werde, so das Unternehmen.

Die PV-Anlage ist ein zentraler Bestandteil des Nachhaltigkeitspakets und trägt maßgeblich zur CO₂-Reduzierung bei. Mit 6.039 produzierten MWh pro Jahr senkt die Anlage die CO₂-Emissionen jährlich um ca. 2.627 Tonnen. Über ein lokales PPA (Power Purchase Agreement) besteht für zukünftige Mieter die Möglichkeit, den grünen Strom zu attraktiven Konditionen zu beziehen.

