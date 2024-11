Photovoltaik-Installateur Schneider Solar wird Teil der Homeserve Gruppe

Die Schneider GmbH aus Karlstadt bei Würzburg installiert seit 24 Jahren Photovoltaik-Anlagen in Bayern. In Zukunft will man als Teil der Homeserve Gruppe weiter wachsen

Schneider Solar hat sich in den letzten 27 Jahren von einem reinen SHK-Betrieb zu einem Anbieter von ganzheitlichen Photovoltaik-Anlagen entwickelt. Dazu bietet sie Wärmelösungen wie Wärmepumpen und Pelletheizungen für Privathäuser und Gewerbeobjekte sowie Solarparks im Raum Nordbayern an.

Nun hat sich der Betrieb mit 29 Mitarbeiter:innen der internationalen Homeserve Gruppe angeschlossen und sieht sich damit zukunftssicher aufgestellt. Dabei bleibt Gerald Schneider als Geschäftsführer gemeinsam mit seiner Frau Barbara Ackermann-Schneider und ihrem gesamten Team Ansprechpartner für die Kunden. Diese sollen künftig vom Wissensaustausch mit Homeserve und anderen Betrieben in der Gruppe profitieren. „Damit haben wir einen starken Partner an unserer Seite, mit dem wir uns nachhaltig weiterentwickeln und wachsen können“, sagt Gerald Schneider. Homeserve Deutschland mit Sitz in Frankfurt am Main soll den Betrieb in verschiedenen Bereichen wie Digitalisierung, Gewinnung von Mitarbeitern und Marketing untersützen, so dass sich das Team verstärkt um die Kunden kümmern kann.

Dabei will Schneider Solar seine regionale Identität mit dem bekannten Logo und den Dienstleistungen bewahren. Das moderne Firmengebäude in Karlstadt, mit Büros, Lager und einem Showroom, will man nun zusammen mit der Homeserve Gruppe erweitern. Somit will das Familienunternehmen zukünftig die stetig steigende Nachfrage von Hauseigentümer:innen nach Photovoltaik-Anlagen und integrierten Energiesystemen in der Region Bayern technisch und logistisch passend bedienen. Hierzu hat Schneider Solar auch weitere Standorte am Tegernsee und in München. „Die hohe konzeptionelle und handwerkliche Qualität des Familienbetriebs Schneider Solar mit einem großen zufriedenen Kundenkreis hat uns überzeugt“, sagt Homeserve-Geschäftsführer Thomas Rebel.

