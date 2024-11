Solarwatt-Energiemanagement bindet dynamische Stromtarife ein

Das Energiemanagementsystem Solarwatt Manager kann nun auch dynamische Stromtarife einbinden. Die Kund:innen können einen Stromtarif von Solarwatt, aber auch allen anderen Anbietern nutzen.

Solarwatt bietet seinen Kund:innen ab Dezember die Integration von dynamischen Stromtarifen in das Energiemanagement an. Somit haben diese laut Unternehmen die Möglichkeit, bis zu 40 Prozent ihrer Stromkosten im Vergleich zu einem Standard-Stromtarif einzusparen. Anfang November hat das Dresdner Unternehmen mit Solarwatt Home neue Energiepakete für Einfamilienhäuser und Unternehmen vorgestellt. Neben der Hardware wie Photovoltaik-Modulen, Batteriespeicher, Wärmepumpe und Wallbox sowie einer intelligenten Software gehören zu Solarwatt Home auch Dienstleistungen und Services wie dynamische Stromtarife. Die Steuerung und Optimierung der gesamten Photovoltaik-Anlage übernimmt der Solarwatt Manager.

„Mithilfe von KI-Algorithmen berechnen wir für unsere Kunden sehr individuell, wie die Energie aus der Solaranlage eingesetzt wird und wann der Strombezug aus dem Netz besonders sinnvoll ist. Wir ermöglichen somit unseren Kunden, von der Flexibilität an den Strombörsen zu profitieren, indem wir die Verbraucher intelligent steuern”, sagt Solarwatt-CPO Peter Bachmann.

In die Berechnungen fließen laut Bachmann Wetterdaten mit ein sowie das Nutzungsverhalten im Einfamilienhaus. Dazu kommen die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien im Stromnetz und damit verbunden der Preis der Energie an der Strombörse. „Wenn der Strom besonders günstig ist, kann er über den Solarwatt Manager in den Batteriespeicher geladen und später genutzt werden. In diesen Zeiten macht es selbstverständlich ebenfalls am meisten Sinn, ein Elektroauto zu laden oder den Wärmespeicher der Wärmepumpe für die Abendstunden vorzubefüllen“, sagt Bachmann.

Dynamische Stromtarife über Solarwatt Home App steuern

Die Energieoptimierung über die Solarwatt Home App: „Ab Dezember bekommen unsere Kunden angezeigt, was der Strom zu welchem Zeitpunkt kostet. So können sie ganz gezielt entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt ist, um beispielsweise Verbraucher wie ein E-Auto oder den Batteriespeicher zu laden”, so Bachmann. Die Abrechnung des Verbrauchs erfolgt stundengenau vom frei wählbaren Stromanbieter zum jeweils gültigen Preis. Die Solarwatt Home App zeigt genau an, wann die Solarwatt-Kunden durch die Nutzung des dynamischen Stromtarifs im Vergleich zu ihrem Standardtarif sparen können.

Der Strompreis pro Kilowattstunde schwankt am Tag zwischen rund zehn und 40 Cent – teilweise sogar mit negativen Preisen. „Es macht also absolut Sinn, möglichst viel Strom dann zu verbrauchen, wenn er besonders günstig ist. Ab dem Frühjahr wird es dann auch möglich sein, dass der Solarwatt Manager die Optimierung des Verbrauchs automatisch übernimmt – und dann auch variable Netzentgelte berücksichtigt. Denn dadurch können unsere Kunden zusätzlich mehrere hundert Euro im Jahr einsparen”, sagt Bachmann.

Ab 2025 sind Stromanbieter mit mehr als 100.000 Kunden dazu verpflichtet, neben den Standard-Stromtarifen auch einen dynamischen Stromtarif anzubieten. Einen solchen können Kund:innen auch bei Solarwatt buchen. „Wir haben uns aber bewusst entschieden, im Solarwatt Manager alle Stromtarife der verschiedenen Anbieter einzubinden, weil wir unseren Kunden die Wahl lassen wollen. Wer also weiterhin Strom von seinem Stadtwerk oder seinem Energiedienst beziehen möchte, kann das mit unserer Lösung tun”, so Bachmann.”

Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH