Photovoltaik-Anlagenüberwachung: Jörg Niche neuer CEO bei Solar-Log

Beim Spezialisten für Hardware und Software für die Photovoltaik-Anlagenüberwachung, Solar-Log, hat Jörg Niche die Spitzenposition übernommen.

Jörg Niche ist seit dem 1.Oktober 2024 neuer CEO der Solar-Log GmbH. Solar-Log eine Tochtergesellschaft der Schweizer BKW AG, international aktives Energie- und Infrastrukturunternehmen mit Sitz in Bern. Solar-Log bietet Hardware- und Software-Produkte weltweit in über 141 Ländern zur Überwachung von Photovoltaik-Anlagen, zur Eigenverbrauchsoptimierung und zur Regelung der Energieeinspeisung in das Stromnetz an. Das Portfolio in der Überwachungsplattform Solar-Log Web Enerest beinhaltet über 415 000 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 17,6 GW.

Jörg Niche soll künftig die strategischen Initiativen des Unternehmens Solar-Log leiten. In seiner bisherigen Rolle war er als Chief Sales Officer (CSO) für den weltweiten Vertrieb und den Service zuständig, wobei er enge Kontakte zum Markt gepflegt haben soll und sich laut Unternehmen stark an den Bedürfnissen der Kund:innen orientierte.

Solar-Log setzt mit diesem Führungswechsel auf eine Weiterentwicklung in den Bereichen Smart Energy sowie Einspeisemanagement. Laut Unternehmen seien innovative Lösungen für die Überwachung und das Management von Photovoltaik-Anlagen wichtig. Mit diesem Schritt zeige die Konzernmuttergesellschaft BKW ihr Vertrauen in das Management von Solar-Log. Zudem bekräftige Solar-Log mit der neuen Führungsstruktur seine Stellung als Anbieter von Energielösungen weltweit und einem Monitoring-Netzwerk für über mehreren hunderttausend Photovoltaik-Anlagen.

Im Jahr 2022 hatte die Konzernmuttergesellschaft BKW Markus Eberhard für die strategische Leitung eingesetzt.

Quelle: Solar-Log | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH