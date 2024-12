Leag kauft schwedischen Holzpellets-Marktführer Scandbio

Der Energiekonzern Leag weitet seine Holzpellets-Produktion aus und hat den schwedischen Produzenten Scandbio übernommen. Die 130 Mitarbeiter werden in die Leag-Gruppe übernommen.

Das ostdeutsche Energieunternehmen Leag ist neuer Eigentümer des schwedischen Holzpellets-Produzenten Scandbio AB und der Tochterunternehmen. Den Kauf vom Voreigentümer, der Lantmännen-Gruppe, hat man mit Zustimmung der beteiligten Behörden Ende November abgeschlossen.

„Damit weitet die Leag-Gruppe ihre Aktivitäten im Bereich der nachhaltigen Biomasseproduktion über ihre vier deutschen Produktionsstandorte hinaus auf den skandinavischen und baltischen Markt aus. Wir setzen unsere Strategie fort, in eine umweltfreundliche Energieversorgung zu investieren und unsere Positionierung auf dem Biomassemarkt weiter zu stärken. Denn im Zuge der europaweiten Dekarbonisierung wächst im Industrie- und Heizungssektor die Nachfrage nach alternativen, biogenen Energiequellen“, sagt Leag-Vorstandsmitglied Philipp Nellessen.

Mit der Scandbio AB mit Sitz in Jönköping übernimmt die Leag, die mit ihrem Deutschlandgeschäft bereits einer der fünf größten deutschen Holzpellet-Produzenten ist, nun auch den schwedischen Marktführer für Pellets mit insgesamt 130 Mitarbeitern. Die Jahresproduktion von Scandbio beträgt 571.000 Tonnen Holzpellets. Dabei unterhält das Unternehmen fünf Standorte in Schweden und einen in Lettland.

Die Lantmännen-Gruppe ist eine landwirtschaftliche Genossenschaft und Nordeuropas Marktführer in den Bereichen Landwirtschaft, Maschinen, Bioenergie und Lebensmittel. Somit fokussiert sie sich mit dem Schritt auf ihre Kernaktivitäten. Zu den deutschen Biomasse-Aktivitäten der Leag-Gruppe gehören Holzpellet-Produktionsstandorte in Wismar, Schwedt, Oranienbaum und Löbau mit insgesamt 168 Mitarbeitern und einer Jahresproduktion von 450.000 Tonnen Holzpellets.

Ferner ist Leag auch in den Segmenten Photovoltaik und Strom-Großspeicher aktiv.

