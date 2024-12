Photovoltaik-Kabel: Voltage eröffnet europäische Niederlassung

Der US-amerikanische Photovoltaik-Kabelanbieter Voltage richtet ein europäisches Büros in Frankfurt am Main ein und setzt den Branchenexperten Georg Urban als Geschäftsführer ein.

Voltage Clean Energy, ein weltweit führender Anbieter für Photovoltaik-Kabel und elektrische Balance-of-System-Lösungen (eBOS) für großflächige Solarparks, hat ein europäisches Büros in Frankfurt am Main eröffnet. Die neue Niederlassung des US-amerikanischen Unternehmens soll maßgeschneiderte, hochwertige und kosteneffiziente Kabel- und Harness-Lösungen speziell für den europäischen Photovoltaik-Markt anbieten. Mit diesem Schritt will das Unternehmen Projektentwickler und EPC großflächiger Solaranlagen bei der Realisierung der Projekte auch in Europa unterstützen. Mit über 40 GW installierter Leistung hat sich Voltage eigenen Angaben zufolge als einer der führenden Anbieter auf dem US-Markt etabliert.

Ferner hat Voltage im Zuge der Eröffnung des deutschen Büros die Ernennung von Georg Urban zum Geschäftsführer für die Leitung der europäischen Aktivitäten bekannt gegeben. Urban bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Vertriebsleitung und General Management in das Unternehmen ein. Vor seinem Eintritt bei Voltage leitete Urban Abteilungen bei einigen der größten Unternehmen der PV-Industrie, darunter Longi und First Solar. Dabein soll Urban in seiner neuen Funktion strategische Pläne für das Geschäftswachstum des Photovoltaik-Kabel-Anbieters Voltage in Europa entwickeln und umsetzen. Dadurch soll er eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der globalen Expansion von Voltage spielen.

„Angesichts des großen Erfolgs und der starken Kundenbindung, die Voltage in Nordamerika bereits erreicht hat, ist die Expansion in andere globale Märkte der nächste logische Schritt“, sagt Jürgen Krehnke, Präsident und General Manager der US-Einheit Voltage, LLC. „Die Vorteile einer schnelleren Installation mit weniger benötigtem Fachpersonal kommen in der Branche sehr gut an.“ Wir freuen uns besonders, Georg in unserem Managementteam willkommen zu heißen. Krehnke geht davon aus, dass die Expertise von Georg Urban im europäischen Markt für PV-Großprojekte für die regionale Expansion und den globalen Erfolg seines Unternehmens sehr wertvoll sein wird.

Quelle: Voltage | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH