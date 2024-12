Inverter Vision: Neuer Hybrid-Wechselrichter von Solarwatt

Für das neue Produktportfolio Vision hat Solarwatt einen eigenen Hybrid-Wechselrichter mit Notstromfunktion entwickelt.

Solarwatt hat mit dem Inverter Vision erstmals in der mehr als 30-jährigen Firmengeschichte einen eigenen Hybrid-Wechselrichter in das Produktportfolio aufgenommen. Das Gerät ist als einphasiges sowie als dreiphasiges Modell verfügbar und soll damit eine breite Palette an Leistungsanforderungen abdecken. Beide Modelle verfügen in Kombination mit dem PV-Speicher Solarwatt Battery Vision über eine Notstromfunktion, die im Falle eines Stromausfalls quasi unterbrechungsfrei die vom Kunden ausgewählten Geräte in einem Einfamilienhaus oder einem Unternehmen weiter mit Strom versorgt. Das Design des Hybrid-Wechselrichters hat Solarwatt ebenso wie bei der Battery Vision in Zusammenarbeit mit Designworks, einem Tochterunternehmen der BMW Group, entwickelt.

Der Hybrid-Wechselrichter ist Bestandteil des Solarwatt-Produktportfolios „Vision“, zu dem auch der modulare Batteriespeicher, die Wallbox Charger und die Photovoltaik-Module Panel Vision gehören. „Der Wechselrichter spielt bei einer Solaranlage eine zentrale Rolle. Deshalb haben wir uns auch erstmals dazu entschieden, einen eigenen Wechselrichter zu realisieren. So stellen wir sicher, dass wirklich alle Produkte unseres Portfolios perfekt aufeinander abgestimmt sind, maximal effizient zusammenarbeiten und sehr einfach zu installieren sind“, sagt Peter Bachmann, Chief Product Officer (CPO) von Solarwatt. Das Vision-Portfolio ist Teil des neuen Komplettangebots Solarwatt Home, zu dem neben den effizienten Produkten auch eine intelligente Steuerung durch den Solarwatt Manager und Dienstleistungen wie die Optimierung auf Basis dynamischer Stromtarife zählen.

Hybrid-Wechselrichter Solarwatt Vision bietet Overpowering von bis zu 200 Prozent

Der einphasige Hybrid-Wechselrichter Solarwatt Inverter Vision One eignet sich für kleinere PV-Systeme mit einer Leistung von drei bis sechs Kilowatt (kW). Das dreiphasige Modell ist für größere Photovoltaik-Anlagen von fünf bis 15 kW ausgelegt. Mit beiden Geräten ist zudem ein Overpowering von bis zu 200 Prozent möglich. Das bedeutet, dass die beiden Hybrid-Wechselrichter eine maximale PV-Eingangsleistung bis zum Doppelten der AC-Ausgangsleistung aufnehmen können, da man den Überschuss direkt in die Battery Vision leitet. „Außerdem ist der sehr leistungsstarke Wechselrichter für Kunden geeignet, die einen größeren Strombedarf im Haushalt haben, weil sie bereits eine Wärmepumpe und ein Elektroauto nutzen – oder diese Produkte möglicherweise in der Zukunft anschaffen möchten. Weiterhin decken wir mit unserem Wechselrichter-Portfolio alle Märkte in Europa ab, in denen wir aktiv sind“, so Bachmann.

Die Hybrid-Wechselrichter Solarwatt Inverter Vision sollen hochwertige Komponenten enthalten. Dadurch sollen die beiden Geräte besonders hohe Wirkungsgrade erreichen. Das einphasige Gerät ist mit zwei MPP-Trackern ausgerüstet. Die dreiphasige Variante hat drei MPP-Tracker. Beide Hybrid-Wechselrichter haben eine integrierte Lichtbogenerkennung und entsprechen der Schutzklasse IP65. Bis zu einer Leistung zehn Kilowatt arbeiten die Solarwatt-Wechselrichter geräuschlos mit passiver Kühlung. Beide Wechselrichter verfügen über einen Anschluss, an den man direkt bis zu sieben Batteriemodule mit einer nutzbaren Energie von maximal 18,2 Kilowattstunden integrieren kann. Auch kann man den neuen Hybrid-Wechselrichter als reinen Batteriewechselrichter nutzen. Somit ist das Gesamtsystem sowohl für den Neubau als auch für die Aufrüstung von Bestandsanlagen geeignet.

Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH