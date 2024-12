Ørsted beliefert Stadtwerke Wunsiedel mit Solarstrom

Ein langfristiger Stromliefervertrag (PPA) soll das eigene Erneuerbare-Energien-Portfolio der SWW Wunsiedel ergänzen und die Versorgung der Region mit erneuerbarer Energie nachhaltig sichern.

Die Stadtwerke SWW Wunsiedel GmbH und die Orsted Onshore Deutschland GmbH, deutsche Tochter des dänischen Energieversorgers Ørsted, haben einen langfristigen Stromliefervertrag unterzeichnet. Mit dem Power Purchase Agreement (PPA)will man die Versorgung der Region Wunsiedel mit regional produziertem Solarstrom aus zwei bayerischen Photovoltaik-Freiflächenanlagen sicherstellen.

Den Solarstrom liefert Ørsted ab dem 1. Januar 2025 über einen Zeitraum von zehn Jahren aus den beiden Solarparks Amberg Süd und Altenschwand. Die Photovoltaik-Kraftwerke verfügen zusammen über eine Leistung von 15,1 MW und sollen über die Vertragslaufzeit insgesamt etwa 167 GWh nachhaltigen Strom produzieren. Das ist genug, um rechnerisch etwa 5.600 Haushalte jährlich zu versorgen.

Die Vereinbarung soll die regionale Versorgungssicherheit stärken. Zudem ergänzt der Stromliefervertrag das eigene Erneuerbare-Energien-Portfolio der SWW Wunsiedel. „Das PPA ist eine hervorragende Ergänzung zum regenerativen Strom, den die SWW bereits mit eigenen Wind- und Solarparks erzeugen. Wir sind stolz, dass wir unsere Kommune zu 100 Prozent CO₂-neutral versorgen können“, sagt SWW-Geschäftsführer Marco Krasser. Der Solarstrom steht den lokalen Haushalten und Unternehmen zur Verfügung. Durch die feste Laufzeit von zunächst zehn Jahren schafft die Vereinbarung langfristige Planungssicherheit sowohl für die SWW Wunsiedel als auch für Ørsted.

Ørsted: Erster Stromliefervertrag in Deutschland

„Die Partnerschaft mit der SWW Wunsiedel zeigt, wie wir gemeinsam die lokale Energiewende vorantreiben und einen regionalen Mehrwert schaffen können. Ich freue mich besonders, weil das PPA der erste direkte Stromliefervertrag von Ørsted Onshore in Deutschland ist“, sagt Stefan Bachmaier, Geschäftsführer von Orsted Onshore Deutschland.

Mit dem Vertrag baut Ørsted seine Präsenz in Nordostbayern weiter aus. Das Unternehmen ist bereits über die Windkraftwerke Nordostbayern (Winob) in der Region aktiv. Als Teil der Winob, das Ørsted gemeinsam mit der ZukunftsEnergie Nordostbayern GmbH (Zenob) betreibt, entwickelt das Unternehmen Windprojekte. Ørsted setzt dabei auf eine regionale Wertschöpfung und bietet Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürgern Beteiligungsmöglichkeiten. Die SWW Wunsiedel sind über die Zenob an neuen Windprojekten der Winob beteiligt.

Solarstrom für Wunsiedel

Die beiden Solarparks Amberg Süd und Altenschwand liefern den Solarstrom für Wunsiedel. Sie sind mit modernen Photovoltaik-Modulen ausgestattet, die Sonnenenergie effizient in saubere Elektrizität umwandeln. Der Solarpark Altenschwand ist im November 2022 ans Netz gegangen und liegt im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf. Der Solarpark Amberg Süd auf dem Gebiet der gleichnamigen Oberpfälzer Stadt Amberg ist im September 2024 in Betrieb gegangen.

Ørsted bietet Stromlieferverträge gleichermaßen für Offshore- und Onshore-Windparks sowie Solarparks in Deutschland und weltweit an. So hat Ørsted bereits PPA mit Unternehmen wie der Rewe Group, BASF und Covestro für den deutschen Offshore-Windpark Borkum Riffgrund 3 geschlossen, der 2026 vollständig in Betrieb gehen wird.

Quelle: Ørsted | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH