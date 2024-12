Viessmann Generations Group übernimmt Isoplus

Isoplus stattet Fernwärmenetze und auch Solarthermie-Großanlagen mit vorisolierten Rohren aus. Nun hat die Viessmann Generations Group das Unternehmen aufgekauft.

Die internationale Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner hat die Viessmann Generations Group finanziell und steuerlich bei der Übernahme der Isoplus-Gruppe beraten. Isoplus ist ein Anbieter von energieeffizienten, vorgedämmten Rohrleitungssystemen für Fernwärme und Solarthermie-Großanlagen und war bislang Teil des Private-Equity-Portfolios von Egeria. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartell- und Investitionskontrollbehörden. Zudem haben die Parteien über die Höhe der Transaktion und weitere Einzelheiten die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Im Rahmen der Transaktion hat ein interdisziplinäres Expertenteam von Rödl & Partner die Viessmann Generations Group begleitet, das von den Partnern Jochen Reis und Florian Kaiser geleitet wurde. Die Financial Due Diligence verantworteten Jochen Reis, Manager Alexander Wübbels und Associate Arne Becker. Die steuerliche Beratung, einschließlich der Tax Due Diligence, Kaufvertragsgestaltung und Ankaufsstrukturierung hat das M&A-Tax-Team unter der Leitung der Associate Partner Mimoun Houbbani und Lukas Fischer durchgeführt. Dabei erhielt das deutsche Team Unterstützung von lokalen Rödl & Partner-Tax-Teams in Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Rumänien, Serbien, Tschechien und Ungarn.

Der Heiztechnikkonzern Viessmann hatte sein Kerngeschäft und die Marke Viessmann im Januar 2024 an den US-Konzern Carrier abgegeben. Die Erlöse investiert die Unternehmerfamilie Viessmann in der Generations Group vornehmlich in Unternehmen, die zur Energiewende beitragen. Durch die Übernahme der Isoplus-Gruppe, einem Anbieter energieeffizienter Wärmeinfrastrukturlösungen, will man einen Beitrag zur Dekarbonisierung der Nah- und Fernwärmeversorgung leisten.

Quelle: Rödl & Partner | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH