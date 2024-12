WindEnergy trend:index: Windindustrie wird optimistischer

Die Zuversicht wächst in der Windindustrie, dass vor allem im Onshorebereich wieder mehr gebaut wird. Das zeigt der Trendindex WETix.

Der Optimismus in der Windindustrie nimmt zu. Das zeigt der Trend:index der WindEnergy Hamburg (WEtix). Demnach verzeichnet das Barometer auf lange Sicht eine Aufhellung der Stimmung im Windenergie-Markt – sowohl im Onshore- als auch im Offshore-Bereich. Das sei laut Pressemitteilung ferner eine Rückkehr zu den optimistischen Trends der vorvergangenen Jahre. Die seit 2018 halbjährlich durchgeführte und von der globalen Weltleitmesse WindEnergy Hamburg in Zusammenarbeit mit wind:research herausgegebene Umfrage zeige außerdem, dass die Rahmenbedingungen im asiatischen Markt deutlich positiver gesehen werden als in den übrigen Regionen der Welt. So verzeichne Asien dabei im Onshore-Bereich ein Allzeit-Hoch.

Die Entwicklung des On- und Offshore-Bereichs in Deutschland sehen die Markteilnehmenden dagegen mit gemischten Gefühlen. Zwar bewerteten die Befragten den deutschen Markt für die Onshore-Windindustrie in den kommenden 12 Monate so gut wie nie zuvor in dieser Befragungsreihe. Doch dafür trübte sich die Stimmung für den Offshore-Bereich ein – auch wenn sie immer noch deutlich positiv sei. Auf lange Sicht wiederum blicke die Branche in beiden Bereichen zuversichtlicher in die Zukunft als noch im Frühjahr diesen Jahres. Anders sieht es im europäischen Markt aus. Hier ist die Stimmung für Onshore verhalten positiv, für den Offshore-Bereich fällt sie jedoch auch langfristig leicht ab.

Stimmung in Deutschland hellt sich auf

Eine Entwicklung, die sich auch in den übrigen Regionen widerspiegelt, jedoch insbesondere bei der Bewertung der rechtlichen, politischen und sozialen Rahmenbedingungen einerseits und den einzelnen Märkten andererseits – vor allem im Offshore-Bereich – auseinanderdriftet.

Denn trotz weitgehend positiv bewerteter Rahmenparameter zeigt sich in der aktuellen Umfrage bei der Einschätzung der globalen Märkte für die Offshore-Windindustrie ein leichter Negativtrend: Alle Regionen werden auf 12-Monats-Sicht schlechter bewertet – wenn auch insgesamt auf hohem positivem Niveau. Bis auf den europäischen Markt dreht sich die Einschätzung der Teilnehmenden auch im Offshore-Segment hin zum Positiven, wenn der Blick auf die langfristige Entwicklung fällt. Asien setzt sich hier von den übrigen Regionen der Welt ab und vergrößert seinen Abstand zum europäischen Markt wieder deutlich.

Quelle: WindEnergy Hanmburg | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH