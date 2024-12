EIB gibt Prologis Kredit für PV und Speicher auf Logistikimmobilien

Der auf Logistikimmobilien spezialisierte US-Konzern Prologis hat von der Europäischen Investitionsbank Fremdkapital von 225 Mio. Euro für PV-Anlagen und Batteriesysteme in Europa erhalten. Davon entfallen 40 Mio. Euro auf Deutschland.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt dem US-Unternehmen Prologis ein Kreditvolumen über 225 Millionen Euro zur Verfügung. Wie die EIB mitteilte, dient es dazu, dass Prologis auf seinen Logistikzentren Photovoltaikanlagen und Batteriesysteme realisieren kann.

Mit der Solaranlage auf dem Dach sollen die Lagerhäuser von Prologis ihre CO2-Emissionen reduzieren und ihre Energiesicherheit im Falle eines möglichen Stromausfalls verbessern. Darüber hinaus lasse sich überschüssig produzierte Energie speichern oder an das Stromnetz verkaufen. Prologis wird die Solar- und Batteriespeicherprojekte an seinen Standorten in verschiedenen EU-Ländern umsetzen, darunter Deutschland, Belgien, Italien, Frankreich, Spanien, die Niederlande und Polen. Der Abschluss dieser Projekte, die mit den Zielen von REPowerEU übereinstimmen, wird bis 2026 erwartet. In Deutschland sehen die Planungen einen Einsatz von gut 40 Mio. Euro aus dem Kreditvolumen vor.

EIB-Vizepräsident Robert de Groot sagte dazu: „Mit diesem Darlehen unterstützt die EIB das Unternehmen Prologis in seinen Bemühungen, nachhaltiger zu werden und seinen Energieverbrauch zu senken. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir gemeinsam eine widerstandsfähige und nachhaltige Energiezukunft aufbauen können.“

„Wir sind stolz darauf, mit der Europäischen Investitionsbank bei diesen Projekten zusammenzuarbeiten, die unser Ziel unterstützen, bis 2040 netto null Energie zu verbrauchen sowie unsere Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien in ganz Europa“, sagte Christian Nickels-Teske, SVP, Head of Treasury Europe & Capital Markets bei Prologis.

Quelle: EIB | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH