Qualitas erwirbt für Repowering sieben Windparks in Deutschland

Foto: istock / Shaiith

Das Investment- und Entwicklungsunternehmen Qualitas hat sieben Windparks in Deutschland übernommen und will sie repowern. Insgesamt plant das Unternehmen Investitionen in Deutschland von 1,2 Mrd. Euro für Energiewende-Projekte.

Die Qualitas Energy hat sieben Windparks in Deutschland vom Schweizer Investmentmanager SUSI Partners übernommen. Die insgesamt 33 Turbinen sind in den Jahren von 2012 bis 2017 sukzessive in Betrieb gegangen. Sie verfügen über eine Gesamtkapazität von 99 Megawatt (MW). Wie das Unternehmen mitteilte, befinden sich die Windparks in Schleswig-Holstein, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern. Qualitas Energy plane nun gezielte Repowering-Maßnahmen, um die Gesamtkapazität in den kommenden Jahren auf rund 173 MW zu steigern. „Der Erwerb dieses Portfolios ist ein weiterer wichtiger Schritt, um unsere Strategie der langfristigen und nachhaltigen Wertsteigerung im Bereich der erneuerbaren Energien auszubauen“, sagt Johannes Overbeck, Head of Investments der Qualitas Energy Deutschland GmbH. „Das Repowering von Bestandsparks ist eine Schlüsselstrategie, um die Leistung von Windenergieprojekten nachhaltig zu optimieren.“ Das Unternehmen entwickele derzeit im Rahmen der Energiewende mehr als 100 Projekte in Deutschland. Dafür plant es, etwa 1,2 Mrd. Euro aus dem Qualitas Energy Fonds V zu investieren und die interne Projektentwicklungskapazität auf 4 GW auszubauen. Die Qualitas Energy Deutschland GmbH ist Teil der Qualitas Energy Gruppe, die mit einem Team von mehr als 250 Mitarbeitenden an den Standorten Berlin, Hamburg, Wiesbaden, Trier, Köln und Stuttgart auf Akquisition, Finanzierung, Projektentwicklung, Bau und Betrieb von Onshore-Windenergieanlagen fokussiert ist. Das Unternehmen habe weltweit über fünf Fonds mehr als 12 Milliarden Euro in erneuerbare Energien investiert. Ferner verwalte das Team 11 Gigawatt (GW), darunter mehr als 7 GWp Photovoltaik, 4 GW Windenergie, 242 MW Solarthermie (CSP), 60 MW Laufwasserkraft, 6 MW Batteriespeicher und 1,8 TWh Biomethan in Spanien, Deutschland, Großbritannien, Italien, Polen. Chile und den USA. Quelle: Qualitas Energy | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH